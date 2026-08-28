MLB noticias | Chris Sale y Drake Baldwin hacen historia en la blanqueada de los Bravos sobre los Dodgers

Con una joya monticular de Chris Sale y un histórico cuadrangular de Drake Baldwin, los Braves de Atlanta vencieron 1-0 a los Dodgers de Los Ángeles para completar la barrida en la serie.

Panamá/El veterano lanzador Chris Sale firmó una de las actuaciones más dominantes de su carrera al guiar a los Bravos de Atlanta a una victoria por 1-0 sobre los Dodgers de Los Ángeles en el Truist Park, completando así una barrida de tres compromisos.

A sus 37 años y 150 días, Sale completó la ruta lanzando las 9 entradas, en las que permitió únicamente cinco imparables, recetó 11 ponches y no otorgó bases por bolas. Con esta hazaña, se convirtió en apenas el sexto lanzador desde 1900 de esa edad o mayor en registrar doble dígito de ponches sin pasaportes en una blanqueada, emulando a su ídolo de la infancia Randy Johnson, quien lo logró por última vez en 2004.

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Este partido también marcó el regreso de la máxima potencia en el brazo de Sale. Durante el tercer episodio, en un enfrentamiento contra Shohei Ohtani, el zurdo registró un lanzamiento de 100.1 mph. Esta fue la primera vez que superó las tres cifras en el radar desde el 6 de julio de 2018, cuando militaba con los Red Sox de Boston. Sale ponchó a Ohtani en dos ocasiones durante el encuentro y culminó su labor de 109 lanzamientos retirando por la vía del ponche a Alex Call.

El serpentinero reveló que una motivación especial detrás de su salida fue el reciente fallecimiento de Ashley Foss, una amiga cercana de su familia de 42 años de edad y ferviente seguidora de los Braves. Asimismo, la blanqueada llegó en un momento oportuno para Atlanta, que encaraba el duelo con solo tres relevistas disponibles en el bullpen.

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Drake Baldwin hace historia en la Era Moderna de la MLB

La única carrera del encuentro llegó en la parte baja de la primera entrada por la vía del receptor Drake Baldwin. Al enfrentarse al abridor japonés Yoshinobu Yamamoto, Baldwin conectó un cuadrangular ante un splitter en el primer pitcheo del turno.

De acuerdo con Elias Sports Bureau, Baldwin se convirtió en el primer receptor en la Era Moderna (desde 1900) en conectar un jonrón abriendo el juego que terminó siendo la única carrera en una victoria por 1-0. Este triunfo por la mínima diferencia con un cuadrangular inicial es también el primero de esta naturaleza para la franquicia de los Braves desde 1900.

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Implicaciones en la clasificación de la Liga Nacional

La victoria afianza la sólida temporada de los Braves, que ahora ostentan una marca de 79 victorias y 55 derrotas. Con este resultado, el equipo de Atlanta se sitúa a solo un juego de distancia de los Dodgers (80-54) en la intensa disputa por el segundo boleto que otorga el descanso directo en la primera ronda de los playoffs de la Liga Nacional.

Por su parte, Sale redujo su efectividad de la campaña a 2.06, consolidándose como uno de los favoritos en la rotación de las Grandes Ligas tras haber permitido tres carreras o menos en 23 de sus 24 aperturas este año.

Con información de MLB