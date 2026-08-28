Michael Amir Murillo y el Besiktas conocen sus rivales en la UEFA Europa League 2026/27

Conozca el camino del Besiktas de Turquía en la fase liga de la UEFA Europa League 2026/27. Descubra cuáles serán sus cuatro rivales en Estambul y sus cuatro partidos como visitante.

Panamá/El sorteo oficial de la UEFA Europa League 2026/27, celebrado en la ciudad de Mónaco, ha definido la hoja de ruta para la novedosa fase liga de la competición.

El Besiktas JK, uno de los clubes más importantes de Turquía, donde juega el panameño Michael Amir Murillo, ya conoce a los ocho oponentes diferentes que tendrá que enfrentar en su camino por alcanzar la ronda de eliminación directa.

A diferencia del formato tradicional de grupos, esta edición de la Europa League reúne a 36 equipos en una tabla de clasificación unificada. El Beşiktaş disputará cuatro partidos en condición de local y cuatro como visitante, midiéndose a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos de rendimiento establecidos por el coeficiente del torneo.

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Partidos del Besiktas en casa: Fortalezas en Estambul

El conjunto de las "Águilas Negras" recibirá a rivales de jerarquía internacional en su estadio, donde buscará hacer valer la localía frente a los siguientes equipos:

Marseille (Francia): Un histórico del fútbol francés que representa uno de los choques más atractivos del calendario.

Un histórico del fútbol francés que representa uno de los choques más atractivos del calendario. Union SG (Bélgica): Un conjunto belga con un sistema de juego colectivo y dinámico.

Un conjunto belga con un sistema de juego colectivo y dinámico. Crystal Palace (Inglaterra): La exigencia de la Premier League inglesa se hará sentir en suelo turco.

La exigencia de la Premier League inglesa se hará sentir en suelo turco. H. Beer-Sheva (Israel): Un club competitivo que cerrará el bloque de enfrentamientos en casa.

Encuentros a domicilio: Desafíos como visitante

Fuera de sus fronteras, el Beşiktaş se medirá a oponentes que pondrán a prueba su solidez defensiva y su planteamiento táctico en plazas complejas:

Bayer Leverkusen (Alemania): Uno de los compromisos más complicados ante un equipo alemán de alto nivel.

Uno de los compromisos más complicados ante un equipo alemán de alto nivel. Celtic (Escocia): Una visita exigente bajo la mística y presión del público en Glasgow.

Una visita exigente bajo la mística y presión del público en Glasgow. Omonia (Chipre): Un viaje que exigirá concentración absoluta ante un rival que suele hacerse fuerte en casa.

Un viaje que exigirá concentración absoluta ante un rival que suele hacerse fuerte en casa. Hoffenheim (Alemania): El segundo viaje a territorio germano para la escuadra de Estambul en esta fase regular.

¿Cómo funcionó el sorteo para el Besiktas?

El formato de la fase liga determinó que cada equipo fuera emparejado con dos contrincantes de cada bombo. Bajo las regulaciones de la UEFA, en esta ronda los equipos no pueden enfrentarse a clubes de su propia federación nacional y pueden tener un límite máximo de dos rivales procedentes de un mismo país (lo que explica los dos duelos programados frente a rivales alemanes).

Fechas clave de la fase liga 2026/27

El calendario de la UEFA ha estructurado el desarrollo de las ocho jornadas en las siguientes fechas oficiales:

Jornada 1: 16/17 de septiembre de 2026

16/17 de septiembre de 2026 Jornada 2: 15 de octubre de 2026

15 de octubre de 2026 Jornada 3: 22 de octubre de 2026

22 de octubre de 2026 Jornada 4: 5 de noviembre de 2026

5 de noviembre de 2026 Jornada 5: 26 de noviembre de 2026

26 de noviembre de 2026 Jornada 6: 10 de diciembre de 2026

10 de diciembre de 2026 Jornada 7: 21 de enero de 2027

21 de enero de 2027 Jornada 8: 28 de enero de 2027

El objetivo final de esta exigente etapa es clasificar a la fase final para intentar alcanzar la gran definición del torneo, la cual se disputará en el Stadion Frankfurt, en Alemania, el miércoles 26 de mayo de 2027.