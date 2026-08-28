Josué Vergara y el KAA Gent conocen rivales en UEFA Conference League

Conozca el camino del Gent de Bélgica en la nueva fase liga de la UEFA Conference League 2026/27. Descubra cuáles serán sus tres rivales en casa y sus tres visitas programadas.

Panamá/El sorteo de la UEFA Conference League 2026/27, llevado a cabo en la ciudad de Mónaco el viernes 28 de agosto de 2026, ha determinado de manera oficial los emparejamientos de la fase liga.

Entre los 36 clubes participantes que buscan avanzar a las rondas de eliminación directa se encuentra el Gent de Bélgica, conjunto que ya tiene definida su hoja de ruta con tres partidos en condición de local y tres compromisos fuera de casa.

A diferencia del formato clásico de grupos, en esta fase liga unificada cada club se enfrenta a seis rivales diferentes, midiéndose a un oponente de cada uno de los seis bombos de rendimiento (jugando contra un rival de cada emparejamiento de bombos en casa y contra el otro a domicilio).

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Partidos del Gent en casa: Los duelos en territorio belga

El conjunto del Gent disputará tres encuentros ante su afición, recibiendo a rivales de diversas ligas europeas que exigirán su máximo rendimiento:

Crvena Zvezda (Serbia): Un histórico del fútbol serbio que representa uno de los duelos con mayor exigencia física del calendario.

Un histórico del fútbol serbio que representa uno de los duelos con mayor exigencia física del calendario. Brann (Noruega): Un oponente nórdico caracterizado por su orden táctico y resistencia.

Un oponente nórdico caracterizado por su orden táctico y resistencia. Aarhus (Dinamarca): El equipo danés completa la lista de rivales que deberán visitar Bélgica en esta primera etapa.

Partidos a domicilio: Salidas complejas para el Gent

Fuera de sus fronteras, el Gent tendrá que disputar tres compromisos en canchas difíciles de la geografía europea:

Braga (Portugal): Una visita de alto riesgo ante un club portugués acostumbrado a competir en los torneos continentales.

Una visita de alto riesgo ante un club portugués acostumbrado a competir en los torneos continentales. KuPS Kuopio (Finlandia): Un viaje al territorio finlandés que pondrá a prueba la adaptación del cuadro belga.

Un viaje al territorio finlandés que pondrá a prueba la adaptación del cuadro belga. Thun (Suiza): Un desplazamiento a territorio suizo para completar los tres duelos en condición de visitante.

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Formato del sorteo y restricciones aplicadas

Durante el procedimiento en Mónaco, los 36 equipos se organizaron en seis bombos según su coeficiente UEFA. Bajo el reglamento del torneo, los clubes pertenecientes a una misma federación nacional no podían enfrentarse entre sí durante esta ronda. Asimismo, cada equipo tenía un límite máximo de dos rivales procedentes de una misma federación extranjera.

Calendario oficial de la fase liga de la Conference League

Las seis jornadas correspondientes a la fase liga de la competición se desarrollarán bajo las siguientes fechas estipuladas por la UEFA:

Jornada 1: 15 de octubre de 2026

15 de octubre de 2026 Jornada 2: 22 de octubre de 2026

22 de octubre de 2026 Jornada 3: 5 de noviembre de 2026

5 de noviembre de 2026 Jornada 4: 26 de noviembre de 2026

26 de noviembre de 2026 Jornada 5: 10 de diciembre de 2026

10 de diciembre de 2026 Jornada 6: 17 de diciembre de 2026

El gran objetivo de los clubes belgas y del resto de participantes es asegurar su clasificación para la fase de eliminación directa, con miras a disputar la gran final del torneo, la cual se celebrará en el Beşiktaş Park de Estambul, Turquía, el miércoles 2 de junio de 2027.

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