Josué Vergara| El panameño abre con gol el camino del triunfo para el Gent ante Brujas

Panamá/El fútbol panameño volvió a tener motivos para celebrar en Bélgica. El joven delantero Josué Vergara fue protagonista este domingo en la victoria 2-1 del KAA Gent sobre el Club Brujas, al marcar el primer gol de su equipo y convertirse en una de las figuras ofensivas del encuentro.

Vergara, de apenas 19 años, saltó al terreno de juego como delantero centro y desde los primeros minutos dejó claro que sería una amenaza constante para la defensa visitante. Su primera gran oportunidad llegó antes del gol, cuando aprovechó un rebote tras un remate de Momodou Sonko y estrelló el balón en el travesaño.

El atacante panameño no tuvo que esperar demasiado para volver a encontrar el camino del gol. Al minuto 38, Tiago Araújo envió un centro al área y Vergara se anticipó a su marcador para conectar un potente remate de derecha, imposible de detener para el guardameta del Brujas. El balón terminó en el fondo de la red y el Gent se puso 1-0 arriba.

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El tanto tuvo además una carga emocional especial para el panameño, quien rompió en llanto después de celebrar la anotación, reflejando la importancia que tuvo el momento para el joven futbolista, que comienza a ganarse un lugar cada vez más importante en el fútbol europeo.

La ventaja, sin embargo, duró poco. El Club Brujas reaccionó apenas dos minutos después y logró igualar el encuentro al 40', llevando el partido al descanso con el marcador 1-1.

En la segunda mitad, Vergara continuó buscando el arco rival. Al minuto 65 volvió a generar peligro con un cabezazo que terminó fuera de la portería. Un minuto después fue sustituido, dejando su lugar a Ibrahima Cissé.

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Aunque ya no estaba en el terreno de juego, el Gent encontró el gol de la victoria en los minutos finales. Cissé, precisamente el jugador que había ingresado por Vergara, marcó al minuto 85 para sellar el triunfo 2-1 del Gent.

La actuación del panameño fue una de las notas positivas del encuentro. Además de marcar, tuvo otra ocasión clara que terminó en el travesaño y mantuvo ocupada a la defensa del Brujas durante los minutos que estuvo en cancha.

El rendimiento de Vergara cobra todavía mayor relevancia por el momento que atraviesa. El delantero ha conseguido marcar en partidos consecutivos, después de haber anotado también frente al Hibernian, confirmando una tendencia ascendente en su adaptación al fútbol europeo.

Para Panamá, la actuación representa otra señal alentadora. Vergara comienza a demostrar que puede competir y marcar diferencias frente a rivales de exigencia en Bélgica. Su velocidad, presencia en el área y capacidad para aprovechar las oportunidades están convirtiéndolo en un futbolista al que habrá que seguir muy de cerca.

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