Clima en Panamá: Condiciones calurosas alternadas con aguaceros aislados

Se esperan índices máximos muy altos a extremos en el país (08 a 11+).

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este miércoles 23 de septiembre condiciones calurosas alternadas con aguaceros aislados en el país.

El tiempo

Vertiente del Caribe

Madrugada y mañana: sin eventos lluviosos significativos.

Tarde: Se prevén nublados con lluvias intermitentes y aguaceros aislados con posibles descargas eléctricas y ráfagas en zonas puntuales hacia provincia de Bocas del Toro, Norte de Comarca Ngäbe Buglé y de Veraguas; resto de la vertiente, aguaceros de corta duración.

Noche: No se prevén lluvias de importancia.

Vertiente del Pacífico

Madrugada y mañana: cielo parcialmente nublado a despejado, sin eventos lluviosos significativos.

Tarde: condiciones calurosas alternadas con aguaceros aislados y posibles tormentas hacia provincia de Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé, provincia de Veraguas, macizos montañosos de Azuero y Coclé; el resto de la vertiente, aguaceros aislados de corta duración.

Noche: Se prevé que persistan las lluvias de variadas intensidades sobre provincia de Chiriquí y Golfo de Chiriquí, disminuyendo de forma paulatina; en el resto de la vertiente no se prevén lluvias de importancia.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas estarán entre 13°C y 22°C en la Cordillera Central; entre 22°C y 25°C en el resto del país. Las temperaturas máximas oscilarán de 29°C a 34°C en el Pacífico, Caribe de 29°C a 31°C y Cordillera Central de 20 °C a 25 °C.

Viento

Durante el transcurso del día, vientos variables de componente: Norte y sureste en el Caribe; en el Pacífico de: Suroeste, Oeste y Sureste con velocidades sostenidas de 5 a 20 km/h.

Condiciones marítimas

En el litoral del Caribe: olas de 0.60 a 1.00 metro de altura con periodos de 06 a 07 segundos.

En el litoral del Pacífico: olas de 0.60 a 1.00 metro de altura con periodos de 11 a 15 segundos.

Índices de radiación UV-B

Índices máximos muy altos a extremos en el país (08 a 11+).