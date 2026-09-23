Documentos cuestionan coartada de Adolf Hitler sobre muerte de su sobrina, según la prensa

Hitler sostenía haber abandonado Múnich el 18 de septiembre de 1931 por la tarde, la víspera de que fuera descubierto por la mañana el cuerpo de su sobrina, tendido en el suelo de su habitación, por el administrador del edificio y sirviente del dirigente nazi.

Berlín, Alemania/Documentos hallados en archivos de Múnich por un investigador siembran dudas sobre el lugar donde se encontraba Adolf Hitler en el momento de la sospechosa muerte de su sobrina en 1931, según el semanario Der Spiegel.

Ya en aquella época, la prensa y los adversarios políticos del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP), entonces en pleno ascenso, cuestionaban la tesis del suicidio por arma de fuego de Geli Raubal, quien vivía desde hacía varios años en Múnich con su tío Adolf, sospechoso de estar implicado en su muerte.

El autor Harald Sandner, conocido por sus obras históricas sobre el dictador alemán, encontró en los archivos nacionales y municipales de Múnich dos esquelas y una inscripción de defunción en el registro civil que ponen en entredicho la versión oficial de la época, según el artículo publicado el martes.

Hitler sostenía haber abandonado Múnich el 18 de septiembre de 1931 por la tarde, la víspera de que fuera descubierto por la mañana el cuerpo de su sobrina, tendido en el suelo de su habitación, por el administrador del edificio y sirviente del dirigente nazi.

Sin embargo, los tres documentos sitúan el hallazgo del cadáver el 18 de septiembre a las 10H15, cuando su tío aún se encontraba en la ciudad, según Sandner.

Hitler habría participado en una manifestación del partido entre las 10H30 y las 12H30, antes de partir hacia Núremberg por la tarde.

El líder nazi se encontraba entonces en su camino hacia el poder, que obtendría en enero de 1933 con su nombramiento como canciller, hecho que precipitó el fin de la República de Weimar y el advenimiento del régimen totalitario.

Otro posible indicio de un encubrimiento, según Sandner, es que no se realizó ninguna autopsia. Aunque los documentos descubiertos refuerzan las sospechas, no aportan ninguna prueba de manipulación, subraya el investigador.

La causa de la disputa podría haber sido la negativa de Hitler a permitir que la joven se trasladara a Viena, donde esperaba continuar su formación como cantante.