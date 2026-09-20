MLB EN VIVO| Yankees vs Diamondbacks: partido de grandes ligas por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Los Yankees de Nueva York y los Diamondbacks de Arizona se enfrentan este domingo en un partido de la temporada regular 2026 del béisbol de las Grandes Ligas que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Alineaciones

Yankees

Diamondbacks

Contexto del encuentro

Los Yankees de Nueva York (89-65) buscan cerrar su serie interliga con una nota positiva tras caer de forma agónica la noche del sábado 5-3 ante los Diamondbacks de Arizona (81-74), gracias a un cuadrangular definitorio de Pavin Smith en el noveno episodio.

Para Arizona, cada triunfo en el Chase Field resulta crucial para mantener vivas sus aspiraciones en la lucha por los boletos de comodín de la Liga Nacional en la recta final de la temporada regular. Por su parte, los "Bombarderos del Bronx" quieren asegurar la victoria en la serie y afianzar su posición en la División Este de la Liga Americana de cara a la postemporada.

Duelo en el montículo

Will Warren (RHP - Yankees): Viene con un registro de 10-6 y una efectividad de 3.89 . El diestro buscará darle profundidad a la rotación neoyorquina, controlar la ofensiva local desde los primeros episodios y evitar que el relevo sufra el desgaste visto en los encuentros recientes.

Viene con un registro de . El diestro buscará darle profundidad a la rotación neoyorquina, controlar la ofensiva local desde los primeros episodios y evitar que el relevo sufra el desgaste visto en los encuentros recientes. Corbin Burnes (RHP - Diamondbacks): Sube a la lomita con récord de 0-0 y 5.87 de efectividad. El estelar lanzador tiene la encomienda de neutralizar la temible fuerza jonronera de la alineación de los Yankees para asegurar la serie en casa.

Claves del partido