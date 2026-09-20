MLB resultados| Iván Herrera y Leonardo Bernal despachan tres jonrones para Cardenales

La postemporada del béisbol de las Grandes Ligas la podrás vivir a partir del 29 de septiembre por TVMAX, TVN Pass.

Panamá/Los panameños Iván Herrera y Leonardo Bernal se combinaron para conectar tres cuadrangulares que aseguraron la victoria de los Cardenales de San Luis obre los Nacionales de Washington, por marcador de 5 carrerasa 3, en un partido realizado este domingo 20 de septiembre.

Herrera pegó dos vuelacercas. El primero fue en la parte baja del primer episodio, sin corredores en las bases, para abrir la cuenta del equipo de San Luis.

Te puede interesar: MLB resultados| Conoce la labor de los peloteros panameños el sábado 19 de septiembre

El segundo lo conectó en el octavo capítulo con un corredor en circulación. Esos batazos fueron sus únicos inatrapables en cuatro turnos que tuvo en el encuentro y con ellos anotó dos carreras y empujó dos.

Por su parte, Bernal bateó un cuadrangular en la octava entrada con un corredor en base. Este contacto fue su único en tres oportunidades que tuvo en la caja de bateo, anotó una carrera y empujó dos.

Te puede interesar: Juegos Suramericanos 2026| Panamá suma su medalla nueve con Yusneiry Agrazal

Con esta producción, Herrera acumula 18 cuadrangulares en la temporada 2026 de las Grandes Ligas y Bernal llega a cuatro jonrones.

Te puede interesar: Richard Carapaz desiste de participar en los Mundiales de Ciclismo

También jugaron

José "Chema" Caballero defendió la tercera base y no conectó imparables en cuatro turnos en el partido que los Yankees de Nueva York perdieron ante los Diamondbacks de Arizona, por 4 carreras a 8.

Miguel Amaya ocupó la receptoría y se fue en blanco en cuatro oportunidades por los Cachorros de Chicago que vencieron a los Rojos de Cincinnati, 9 carreras por 1.