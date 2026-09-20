Juegos Suramericanos 2026| Panamá suma su medalla nueve con Yusneiry Agrazal

La panameña tuvo una faena destacada en la lucha femenina

Panamá/La luchadora panameña Yusneiry Agrazal se adjudicó la medalla de bronce en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 luego de imponerse de manera contundente ante la chilena Antonia Valdés en la categoría de 53 kilogramos de la lucha, estilo libre.

Agrazal dominó el combate por la tercera plaza y consiguió una victoria categórica por 10-0, resultado que le permitió subir al podio y sumar una nueva medalla para la delegación panameña en la justa suramericana.

La panameña mostró solidez durante el enfrentamiento y no dio margen a su rival, asegurando así el tercer lugar de una categoría que reunió a destacadas exponentes de la región.

La jornada también tuvo presencia panameña en la disputa por el bronce de los 50 kilogramos, donde Yorlenis Morán protagonizó un cerrado combate frente a la brasileña Kamila Barbosa.

En un duelo que se mantuvo parejo hasta el final, Morán cayó por un ajustado 7-6, quedándose a las puertas del podio.

Con el bronce de Agrazal, Panamá vuelve a celebrar una actuación destacada en la lucha durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, reafirmando la presencia del país en el medallero de la competencia.

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Modalidad libre

La lucha libre olímpica es una disciplina de combate en la que dos competidores buscan proyectar, derribar o inmovilizar a su oponente sobre el tapiz. Su característica principal es que se permite el uso activo de las piernas, tanto para realizar agarres, zancadillas y derribos, como para defenderse.

Reglas y dinámica fundamental

Uso de piernas: A diferencia de la lucha grecorromana (donde está estrictamente prohibido sujetar o atacar por debajo de la cintura), en la modalidad libre los atletas pueden atacar los muslos, tobillos o caderas del rival para llevarlo al suelo.

A diferencia de la (donde está estrictamente prohibido sujetar o atacar por debajo de la cintura), en la los atletas pueden atacar los muslos, tobillos o caderas del rival para llevarlo al suelo. Forma de victoria inmediata (Tocado/Puesta de espaldas): Si un luchador logra mantener las dos escápulas de su oponente pegadas al tapiz durante unos segundos, el combate termina de inmediato.

Si un luchador logra mantener las dos escápulas de su oponente pegadas al tapiz durante unos segundos, el combate termina de inmediato. Duración: Se disputa en 2 periodos de 3 minutos con un descanso de 30 segundos entre ellos.

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Sistema de puntuación

Si no se produce un tocado, el combate se decide por puntos técnicos acumulados:

1 Punto: Salir de la zona de combate (expulsión del rival), giros de control en el suelo o tras una amonestación por pasividad.

Salir de la zona de combate (expulsión del rival), o tras una amonestación por pasividad. 2 Puntos: Derribos efectivos (llevar al oponente al suelo con control) o exponer la espalda del rival hacia el tapiz en un ángulo menor a 90 grados.

(llevar al oponente al suelo con control) o exponer la espalda del rival hacia el tapiz en un ángulo menor a 90 grados. 4 Puntos: Proyecciones de gran amplitud ejecutadas desde posición de pie que lleven al rival directamente a una posición de peligro.

que lleven al rival directamente a una posición de peligro. 5 Puntos: Proyecciones de gran amplitud donde el rival sale totalmente volando y cae en posición de peligro directo.

Superioridad técnica y categorías

Un combate también puede finalizar antes de tiempo por superioridad técnica si un luchador logra una ventaja de 10 puntos sobre su oponente.

Cabe destacar que la lucha libre olímpica se disputa tanto en rama masculina como femenina (siendo la única modalidad femenina presente en el programa olímpico actual).

Información del COP