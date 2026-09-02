Béisbol U23 2026 serie final - resultado juego 1| Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente: 'Vaqueros' parten por delante en reñido encuentro
El duelo por el título del tercer campeonato nacional de la categoría se puso en marcha en tierras chiricanas
Panamá/Panamá Oeste tomó la ventaja en la serie final del III Campeonato Nacional de Béisbol U23 al vencer a Chiriquí Occidente, por 4 carreras a 3, en el primer juego de ese enfrentamiento que se realizó este miércoles en el estadio Kenny Serracín de David.
Un imparable de Miguel Domínguez, en la parte alta del octavo episodio, impulsó a Michael Worthington quien anotó la carrera que rompió un empate parcial de tres anotaciones y, al final, le representó la victoria a los 'Vaqueros'.
Carlos Dias fue el lanzador ganador tras un relevo de dos entradas y un tercio en los que permitió dos imparables, no recibió carreras, dio dos ponches y una base por bola.
La derrota fue para el serpentinero Alaín Pérez quien toleró dos inatrapables y una anotación en dos entradas.
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Miguel Domínguez destacó a la ofensiva por Panamá Oeste con dos hits en cuatro turnos y una carrera empujada. Yeremy Sánchez de 4-1 con dos remolcadas y Michael Worthington de 3-1 con una anotada.
Por Chiriquí Occidente, Alexis Quintero de 3-2. Héctor Rayo de 4-2 con dos carreras impulsadas y Jael Escobar de 5-2 con dos anotadas.
Con este resultado, Panamá Oeste lidera la serie 1-0. El segundo partido será el jueves 3 de septiembre en el Kenny Serracín desde las 10:00 a.m.
La serie está pactada al ganador de tres de un límite de cinco juegos.
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Momentos clave
1ra. Alta
1-0 (1 Out)
Arod Mckenzie anota por error by del primera base Andrés Araúz
Panamá Oeste 1-0 Chiriquí Occidente
1ra. Baja
0-1 (0 Outs)
Hit remolcador de Andrés Araúz. Anota Jael Escobar.
Panamá Oeste 1-1 Chiriquí Occidente
6ta. Alta
1-0 (2 Outs)
Doble remolcador de Yeremy Sanchez. Anotan Jay Wood y Alfredo Alderete.
Panamá Oeste 3-1 Chiriquí Occidente
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7ma. Baja
1-0 (2 Outs)
Hit remolcador de Héctor Rayo. Anotan Jael Escobar y Erick Barría.
Panamá Oeste 3-3 Chiriquí Occidente
8va. Alta
2-1 (2 Outs)
Hit remolcador de Miguel Domínguez. Anota Michael Worthington.
Panamá Oeste 4-3 Chiriquí Occidente