Béisbol U23 2026 serie final - resultado juego 1| Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente: 'Vaqueros' parten por delante en reñido encuentro

El duelo por el título del tercer campeonato nacional de la categoría se puso en marcha en tierras chiricanas

Panamá Oeste sacó la victoria en condición de equipo visitante / Fedebeis

Panamá/Panamá Oeste tomó la ventaja en la serie final del III Campeonato Nacional de Béisbol U23 al vencer a Chiriquí Occidente, por 4 carreras a 3, en el primer juego de ese enfrentamiento que se realizó este miércoles en el estadio Kenny Serracín de David.

Un imparable de Miguel Domínguez, en la parte alta del octavo episodio, impulsó a Michael Worthington quien anotó la carrera que rompió un empate parcial de tres anotaciones y, al final, le representó la victoria a los 'Vaqueros'.

Carlos Dias fue el lanzador ganador tras un relevo de dos entradas y un tercio en los que permitió dos imparables, no recibió carreras, dio dos ponches y una base por bola.

La derrota fue para el serpentinero Alaín Pérez quien toleró dos inatrapables y una anotación en dos entradas.

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Miguel Domínguez destacó a la ofensiva por Panamá Oeste con dos hits en cuatro turnos y una carrera empujada. Yeremy Sánchez de 4-1 con dos remolcadas y Michael Worthington de 3-1 con una anotada.

Por Chiriquí Occidente, Alexis Quintero de 3-2. Héctor Rayo de 4-2 con dos carreras impulsadas y Jael Escobar de 5-2 con dos anotadas.

Con este resultado, Panamá Oeste lidera la serie 1-0. El segundo partido será el jueves 3 de septiembre en el Kenny Serracín desde las 10:00 a.m.

La serie está pactada al ganador de tres de un límite de cinco juegos.

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Momentos clave

1ra. Alta

1-0 (1 Out)

Arod Mckenzie anota por error by del primera base Andrés Araúz

Panamá Oeste 1-0 Chiriquí Occidente

1ra. Baja

0-1 (0 Outs)

Hit remolcador de Andrés Araúz. Anota Jael Escobar.

Panamá Oeste 1-1 Chiriquí Occidente

6ta. Alta

1-0 (2 Outs)

Doble remolcador de Yeremy Sanchez. Anotan Jay Wood y Alfredo Alderete.

Panamá Oeste 3-1 Chiriquí Occidente

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7ma. Baja

1-0 (2 Outs)

Hit remolcador de Héctor Rayo. Anotan Jael Escobar y Erick Barría.

Panamá Oeste 3-3 Chiriquí Occidente

8va. Alta

2-1 (2 Outs)

Hit remolcador de Miguel Domínguez. Anota Michael Worthington.

Panamá Oeste 4-3 Chiriquí Occidente

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