El excerrador de los Yankees de Nueva York y miembro del Salón de la Fama del Béisbol fue recibido por el mandatario y conversaron sobre temas de importancia para Panamá.

Panamá/El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, recibió en su despacho este miércoles 2 de septiembre al exbeisbolista Mariano Rivera, excerrador de los Yankees de Nueva York y miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

Durante el encuentro entre el mandatario y el histórico lanzador, se repasaron temas de importancia para el país, entre ellos la promoción de inversiones para generar nuevas plazas de empleo.

Asimismo, conversaron sobre la inversión destinada a apoyar el deporte y la educación mediante obras públicas, así como en el respaldo de la empresa privada para la construcción de nuevas infraestructuras y mejoras a las existentes.

Previo a la reunión con el mandatario, Rivera se reunió con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

Impulsor del desarrollo deportivo

Mariano Rivera ha intervenido en el desarrollo del deporte en Panamá principalmente a través del béisbol y del impulso a las nuevas generaciones. Su participación puede resumirse en varios aspectos:

Impulso a la formación de jóvenes beisbolistas. Rivera ha promovido que los niños y jóvenes practiquen béisbol, estudien y se mantengan alejados de las calles y la delincuencia. Durante la llamada Legend Series en Panamá, manifestó precisamente su deseo de que la presencia de jugadores profesionales motivara a la juventud.

ha promovido que los niños y jóvenes practiquen béisbol, estudien y se mantengan alejados de las calles y la delincuencia. Durante la llamada en Panamá, manifestó precisamente su deseo de que la presencia de jugadores profesionales motivara a la juventud. Creación del Centro de Alto Rendimiento y Estadio Mariano Rivera. En La Chorrera se construyó un complejo deportivo que lleva su nombre, concebido para elevar el nivel de preparación de los beisbolistas panameños. El Centro de Alto Rendimiento incluye alojamiento para atletas y entrenadores, aulas, gimnasio, áreas de fisioterapia y entrenamiento, además de instalaciones especializadas como jaulas de bateo, bullpen y campos de práctica.

En se construyó un que lleva su nombre, concebido para elevar el nivel de preparación de los beisbolistas panameños. El incluye alojamiento para atletas y entrenadores, aulas, gimnasio, áreas de fisioterapia y entrenamiento, además de instalaciones especializadas como jaulas de bateo, y campos de práctica. Vinculación de Panamá con las Grandes Ligas. Rivera participó como testigo de honor en el acuerdo entre Major League Baseball y Pandeportes para fortalecer el desarrollo de jugadores, entrenadores e infraestructura de béisbol en Panamá. El acuerdo contempla programas como First Pitch y Training Partnership, además de asesoramiento técnico de MLB.

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Proyección internacional del talento panameño. El centro de La Chorrera fue concebido no solamente para jugadores de Panamá , sino también como un espacio donde podrían formarse jóvenes beisbolistas de otros países latinoamericanos .

El centro de fue concebido no solamente para , sino también como un espacio donde podrían formarse jóvenes beisbolistas de . Labor social mediante su fundación. La Fundación Mariano Rivera también ha participado en iniciativas sociales vinculadas con la niñez y otros sectores vulnerables. Por ejemplo, durante la visita de los Yankees y Marlins a Panamá , una gala benéfica de la fundación destinó fondos al Hospital del Niño de Ciudad de Panamá .

La también ha participado en iniciativas sociales vinculadas con la niñez y otros sectores vulnerables. Por ejemplo, durante la visita de los y a , una gala benéfica de la fundación destinó fondos al de . Inspiración y reconocimiento al mérito deportivo. Su trayectoria también ha sido convertida en un referente institucional: Panamá creó la Condecoración Deportiva Mariano Rivera, destinada a reconocer a personas que hayan contribuido al desarrollo y promoción del béisbol nacional, especialmente en categorías menores, juveniles y mayores.

Información de la Presidencia de la República de Panamá