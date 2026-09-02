Martín Krug| Futbolista panameño es cedido a un nuevo club en España

El movimiento representa un salto importante para el joven defensor quien ha tenido minutos con la Selección de Panamá.

Panamá/Martín Krug continuará su carrera en España con un nuevo equipo. Se trata del Juventud Torremolinos CF al que llega cedido por el Levante UD.

"El Juventud Torremolinos CF refuerza su zaga con Martín Krug. El central de 20 años llega cedido por el Levante UD, donde se ha formado en sus categorías inferiores y ha debutado en Primera División", anunció el propio club en sus redes sociales.

El jugador panameño estará con 'Los Verdes' hasta el final de la temporada 2026-2027.

Gran salto

Un informe del sitio web Golsmedia señala que el traspaso representa un ascenso de dos categorías para Krug ya que pasa del Grupo VI de Tercera Federación, donde compitó con las categorías inferiores del Levante, por el Grupo 2 de Primera Federación, donde está el Juventud Torremolinos.

"La operación permitirá al defensa competir en el tercer nivel nacional después de consolidarse como titular en el Atlético Levante. Su futuro continuará ligado al club de Orriols, con el que tiene contrato hasta junio de 2028", indicó el portal.

En 28 partidos jugados en las inferiore del Levante, Krug fue titular en 26 encuentros y acumuló 2393 minutos.

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Trayectoria

Martín Wilhelm Krug (nacido el 9 de julio de 2006 en Chicago, EE. UU. y de nacionalidad panameña) es una de las promesas jóvenes con mayor proyección en la defensa del fútbol panameño. Con una imponente estatura de 1,92 metros, se desempeña como defensa central y ha realizado prácticamente todo su proceso de formación juvenil en España.

Formación y paso por el Levante UD

Inicios y cantera: Krug se incorporó al programa de formación internacional del Levante UD , escalando progresivamente por las categorías inferiores del club granota.

se incorporó al programa de formación internacional del , escalando progresivamente por las categorías inferiores del club granota. Atlético Levante: Tuvo un papel destacado con el filial granota (Atlético Levante UD), consolidándose como titular en la zaga.

Tuvo un papel destacado con el filial granota (Atlético Levante UD), consolidándose como titular en la zaga. Debut con el primer equipo: Tuvo su debut oficial con el primer equipo del Levante UD en la Copa del Rey (en la victoria 1-0 ante el CD Cieza), además de ser convocado a varios partidos oficiales de liga.

Selección de Panamá

Martín Krug ha completado un ciclo representativo completo con las camisetas nacionales 🇵🇦:

Categorías Menores: Disputó torneos oficiales con la Selección Sub-17 (incluyendo el Premundial de la categoría) y la Selección Sub-20 (Participando en el Campeonato Sub-20 de Concacaf y la Copa Mundial Sub-20).

Disputó torneos oficiales con la Selección Sub-17 (incluyendo el Premundial de la categoría) y la Selección Sub-20 (Participando en el Campeonato Sub-20 de Concacaf y la Copa Mundial Sub-20). Selección Mayor: Debutó oficialmente con la selección absoluta de Panamá el 17 de junio de 2024 bajo el mando de Thomas Christiansen.

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