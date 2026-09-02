Brenda Brooks| Panameña recibe medalla tras relocalización de resultados en Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Panam Sports emitió un comunicado en que oficializa la adjudicación de la presea a la taekwondista que representó a Panamá

Panamá/En el marco de la Asamblea General Extraordinaria del Comité Olímpico de Panamá (COP), celebrada este martes 1 de septiembre, la taekwondista panameña Brenda Brooks recibió de manera oficial la medalla de bronce correspondiente a los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El reconocimiento de la presea se da tras el comunicado emitido por Panam Sports, en el que se confirmó la relocalización oficial de las medallas en la disciplina de Taekwondo, modalidad Kyorugui, dentro de la categoría de -57 kg. Con esta actualización de resultados, Panamá pasa a ocupar formalmente el tercer lugar en dicha prueba.

El acto de entrega adquirió un matiz especial para la atleta nacional al concretarse en suelo patrio, donde estuvo acompañada por directivos, miembros de su equipo de trabajo, familiares y la comunidad deportiva local que ha seguido de cerca su desarrollo atlético.

Con la adjudicación formal de este metal a Brooks, el Team Panamá actualiza de forma definitiva su balance final en la cita continental de Asunción 2025, cerrando su actuación con un total de cinco medallas: una de oro, una de plata y tres de bronce.

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Actuación

Brenda Brooks representó a Panamá en taekwondo, en la modalidad Kyorugui (-57 kg femenina), durante los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Su actuación fue la siguiente:

En cuartos de final , enfrentó a la estadounidense Montana Miller y perdió 2-0: 0-8 en el primer round y 1-2 en el segundo .

, enfrentó a la estadounidense y perdió 2-0: . Como Miller avanzó posteriormente a la final, Brooks obtuvo el derecho a disputar el repechaje por la medalla de bronce .

avanzó posteriormente a la final, obtuvo el derecho a disputar el . En el repechaje se enfrentó a la peruana Camila Arenas , pero perdió 2-0 . Arenas ganó así la medalla de bronce.

, pero perdió . ganó así la medalla de bronce. Panam Sports revisó los resultados de esta competencia e hizo una relocalización de las medallas por lo que se le otorgó la presea de bronce a Brooks.

Información del COP

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