Panamá presenta su delegación para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El grupo de atletas está listo para competir en ese evento que iniciará a finales de la próxima semana y se extenderá por un periodo de 14 días.

Panamá/Un total de 142 personas, entre atletas, entrenadores y personal de apoyo conforman la delegación que representará a Panamá en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La delegación panameña fue presentada por el Comité Olímpico de Panamá (COP) y estará conformada por 90 atletas, respaldados por 32 oficiales/entrenadores, 10 profesionales del equipo multidisciplinario de esa organización, 4 integrantes del área de comunicaciones y 6 miembros de la jefatura de misión.

"Panamá tendrá presencia en 20 disciplinas deportivas y 26 modalidades, llevando a Santa Fe 2026 una representación que combina talento, perseverancia y determinación para afrontar cada desafío", precisó el COP en un comunicado.

Esa cita deportiva se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela (Argentina). Además tendrá subsedes en Buenos Aires y Mar del Plata.

Los abanderados

La gimnasta Hillary Heron y el atleta de tiro con arco Liborio Saavedra fueron escogidos como los abanderados de Panamá para estos Juegos.

La designación se realizó en el marco de la Asamblea General Extraordinaria del COP que se realizó en la noche del martes 1 de septiembre.

Reseña histórica

Los Juegos Suramericanos nacieron a partir de la iniciativa de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), creada en 1976 con el objetivo de impulsar la integración deportiva de los países de América del Sur.

La primera edición se celebró en La Paz, Bolivia, en 1978, bajo el nombre de Juegos Cruz del Sur. Participaron alrededor de 480 deportistas de seis países. El programa incluyó disciplinas como atletismo, natación, boxeo, ciclismo, fútbol y levantamiento de pesas.

Posteriormente, el evento pasó a denominarse Juegos Suramericanos, nombre que se utiliza actualmente.

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