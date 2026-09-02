MLB resultados| Leonardo Bernal: así fue el debut del panameño 73 en las Grandes Ligas

El receptor procedente de la provincia de Coclé se estrenó en la 'Gran Carpa' con los Cardenales y compartió en la alineación titular con su compatriota Iván Herrera.

Panamá/El momento que Leonardo Bernal esperó toda su vida llegó este martes 1 de septiembre cuando fue el receptor titular de los Cardenales de San Luis en el partido que disputaron ante los Dodgers Los Ángeles. Ese encuentro fue su debut en las Grandes Ligas y le convirtió en el pelotero número 73, nacido en Panamá, que juega en el denominado mejor béisbol del mundo.

Bernal fue el sexto bateador de la alineación de los Cardenales. El primer imparable de su carrera en las Mayores lo conectó en la parte alta del tercer episodio y sirvió para remolcar dos carreras. Al llegar a la primera base fue felicitado por el custodio de esa almohadilla para los Dodgers, Freddie Freeman.

En esa misma entrada, el panameño anotó su primera carrera mediante un inatrapable de Nathan Church.

Además, su compatriota y compañero de equipo Iván Herrera pidió la pelota que Bernal bateó en su primer incogible y se la guardó para recibirla posteriormente y que quedara como recuerdo de un momento especial.

El oriundo de la provincia de Coclé registró un hit en cinco turnos con una carrera anotada y dos empujadas, y recibió dos ponches. Los Cardenales se llevaron la victoria por pizarra de 13 a 8.

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Faena productiva

Iván Herrera tuvo una buena labor como bateador designado para el equipo de San Luis.

El pelotero procedente de la provincia de Panamá Oeste bateó dos hits en cuatro turnos, con dos carreras anotadas y una remolcada y recibió dos ponches. Su promedio ofensivo de la campaña es de .245.

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También jugaron

El capitalino Edmundo Sosa conectó un imparable en tres turnos y defendió el jardín izquierdo en la victoria de los Phillies de Filadelfia ante los Diamondbacks de Arizona, por 7 carreras a 1. Su registro ofensivo de la temporada es de .238.

El santeño José 'Chema' Caballero se fue en blanco en cinco turnos y recibió tres ponches en el partido que los Yankees de Nueva York le ganaron a los Angelinos de Los Ángeles, por 7 carreras a 3. Él defendió el campo corto para los neoyorquinos y su promedio de bateo está en .236.