MLB noticias| ¡Panamá tendrá este martes 1 de septiembre a un nuevo grandes ligas! Leonardo Bernal debutará esta noche y unirá fuerzas con Iván Herrera
Dos panameños forman parte de la alineación titular de los Cardenales de San Luis en su partido de este martes 1 de septiembre ante los actuales campeones de la 'Gran Carpa', los Dodgers de Los Ángeles.
Panama/Panamá vivirá este martes 1 de septiembre un momento importante en su historia dentro del béisbol de las Grandes Ligas. Leonardo Bernal jugará su primer partido en las Mayores como titular y vivirá ese momento junto a su compatriota, Iván Herrera.
Los Cardenales colocaron a Bernal como su receptor estelar y será el sexto de la alineación del equipo de San Luis para el partido que disputarán este martes a las 9:10 p.m. (hora de Panamá y del Este de Estados Unidos) frente a los Dodgers de Los Ángeles. Junto a él estará Herrera quien será segundo en el orden al bate y hará las funciones de bateador designado.
Dos panameños forman parte del orden ofensivo de los Cardenales para ese juego. Esta será la primera ocasión, desde el 5 de octubre de 1980, que dos peloteros de posición, nacidos en la tierra canalera, son titulares para un mismo equipo en las Grandes Ligas. En aquella ocasión lo hicieron Omar Moreno y Manny Sanguillén cuando jugaban para los Piratas de Pittsburgh.
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Datos previos del partido
- Juego: Cardenales de San Luis vs Dodgers de Los Ángeles
- Fecha y hora: Martes, 1 de septiembre de 2026, 7:10 PM (hora local de Los Ángeles / PDT) / 9:10 PM (hora del Este).
- Lugar: Dodger Stadium, Los Ángeles, California.
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Lanzadores abridores
- Cardenales: Michael McGreevy (RHP).
- Récord/Estadísticas: 5-9, ERA de 3.86 y 98 ponches.
- Dodgers: Eric Lauer (LHP).
- Récord/Estadísticas: 8-6, ERA de 4.78 y 70 ponches.
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Contexto y Tendencias
- Poder ofensivo y pitcheo: Los Dodgers dominan las métricas generales de efectividad tanto a la ofensiva (liderando en carreras, cuadrangulares y OPS) como en el área de pitcheo y relevo.
- Racha reciente: Los Dodgers llegan con una racha de 6 victorias y 4 derrotas en sus últimos 10 encuentros, mostrando mayor consistencia en casa, mientras que los Cardenales han enfrentado mayores dificultades defensivas en el tramo final de la temporada.