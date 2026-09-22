Laffit Pincay Jr.| La leyenda panameña de la hípica se reencuentra con sus raíces

Pincay Jr., quien reside en Estados Unidos, visita Panamá y es homenajeado a través del clásico que lleva su nombre.

Panamá/Laffit Pincay Jr. es un hombre que a través de los años se convirtió en un ícono de la hípica en Panamá. Su trayectoria marcó la historia de una actividad que tiene muchos adeptos en el país y, tras retirarse de las pistas, su nombre y legado se mantienen vivos a través de los reconocimientos que ha recibido con el paso del tiempo.

Además de que la academia de formación de jinetes en Panamá lleva su nombre, hay un clásico que se creó en su honor y que forma parte del calendario hípico nacional desde hace 19 años. Esto ha sido la oportunidad que Pincay Jr. ha aprovechado para visitar la tierra que lo vio nacer y de la que se siente orgulloso.

"La verdad que es un honor estar aquí nuevamente en Panamá para este evento. Me encanta venir a este país, es una buena excusa para venir y me divierto mucho. Veo a mis amigos, a mi familia y pues lo seguiré haciendo lo más que yo pueda.", expresó.

El también miembro del Salón de la Fama de la Hípica mostró su alegría de que las personas aún lo recuerden con cariño tras dejar el nombre de Panamá en alto en las pistas de Estados Unidos y de varias partes del mundo.

"A donde yo vaya, la gente me reconoce y la verdad que a mí me pone muy orgulloso pues que la gente me reconozca y se quiera tomar una foto conmigo. Es un honor, de verdad", añadió.

El Clásico Laffit Pincay Jr. se realizó el domingo 20 de septiembre de 2026 en el Hipódromo Presidente Remón. El ejemplar 'Motek', bajo la monta del jinete Luis Arango, se llevó la victoria.

Trayectoria

Laffit Alejandro Pincay Jr. nació en Ciudad de Panamá el 29 de diciembre de 1946, hijo del también jinete Laffit Pincay. Comenzó a competir profesionalmente en Panamá y consiguió su primera victoria en 1964, montando a 'Huelen' en el Hipódromo Presidente Remón.

En 1966, con 19 años, viajó a Estados Unidos con el respaldo del propietario y criador Fred W. Hooper y el agente Camilo Marín. Su comienzo fue extraordinario: ganó 8 de sus primeras 11 montas en Arlington Park, en Chicago.

Ascenso en Estados Unidos

Pincay Jr. se convirtió rápidamente en uno de los principales jinetes de Norteamérica. Gran parte de su carrera se desarrolló en California, particularmente en Hollywood Park, Santa Anita y Del Mar.

Entre sus logros más destacados están:

9,530 victorias durante su carrera profesional.

durante su carrera profesional. $237,120,625 en ganancias acumuladas, según el National Museum of Racin g.

en ganancias acumuladas, según el g. Cinco premios Eclipse como Jockey Sobresaliente : 1971, 1973, 1974, 1979 y 1985.

como : 1971, 1973, 1974, 1979 y 1985. Fue líder de los jinetes norteamericanos en ganancias en siete temporadas .

. Ganó 16 títulos de jinete en Hollywood Park, 14 en Santa Anita y 5 en Del Mar.

En 1970 recibió además el George Woolf Memorial Jockey Award, un reconocimiento otorgado por sus propios colegas a un jinete por su trayectoria y conducta dentro y fuera de la pista.

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Sus grandes triunfos

Uno de los capítulos más importantes de su carrera llegó en los años 80.

En 1982, ganó el Belmont Stakes con 'Conquistador Cielo'. En 1983 repitió la victoria con 'Caveat' y en 1984 consiguió su tercer Belmont consecutivo con 'Swale'. Es decir, ganó tres ediciones consecutivas de una de las tres carreras de la Triple Corona estadounidense.

Y precisamente con 'Swale' consiguió el que probablemente sea su triunfo más emblemático:

Kentucky Derby

El 5 de mayo de 1984, Pincay condujo a 'Swale' a la victoria en el Kentucky Derby. Fue su único triunfo en el Derby, pero posteriormente completó una hazaña extraordinaria al ganar también el Belmont Stakes de ese mismo año con el caballo.

También obtuvo siete victorias en carreras de la Breeders' Cup, incluyendo:

Breeders' Cup Juvenile — Tasso (1985)

Breeders' Cup Juvenile — Capote (1986)

Breeders' Cup Classic — Skywalker (1986)

Breeders' Cup Juvenile — Is It True (1988)

Breeders' Cup Distaff — Bayakoa (1989)

Breeders' Cup Distaff — Bayakoa (1990)

Breeders' Cup Juvenile Fillies — Phone Chatter (1993)

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El récord

Otro momento histórico ocurrió el 10 de diciembre de 1999, cuando Pincay montó a 'Irish Nip' en Hollywood Park y consiguió su victoria número 8,834. Con ese triunfo superó el récord que pertenecía a Bill Shoemaker y pasó a ser el jinete con más victorias en la historia de las carreras de caballos.

Cuando finalmente se retiró en 2003, había acumulado 9,530 triunfos después de una carrera profesional que abarcó desde 1964 hasta 2003.

Salón de la Fama

Su trayectoria fue reconocida muy temprano. En 1975, con apenas 29 años, fue incorporado al National Museum of Racing and Hall of Fame de Estados Unidos.

Además de los números, Pincay fue reconocido por su asociación con caballos extraordinarios como 'Affirmed', 'John Henry', 'Bayakoa', 'Genuine Risk', 'Susan's Girl', 'Gamely', 'Desert Vixen', 'Conquistador Cielo', 'Caveat 'y 'Swale', entre muchos otros.