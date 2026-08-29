LPF resultados - Torneo Apertura 2026| San Francisco FC vs Plaza Amador: 'Monjes' dominan con goles a 'Leones'

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Panamá/San Francisco FC sacó a relucir su contundencia ofensiva y derrotó este sábado 4-1 al Plaza Amador, en partido correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), disputado en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez.

El conjunto franciscano golpeó primero apenas a los cinco minutos de juego. Ronaldo Dinolis apareció para poner el 1-0 y darle ventaja temprana a los locales.

Plaza Amador reaccionó y encontró el empate al minuto 17 por intermedio de Alberto Quintero, quien puso el 1-1 y devolvió la paridad al encuentro.

Sin embargo, San Francisco volvió a tomar ventaja antes del descanso. Dinolis, nuevamente protagonista, convirtió desde el punto penal al minuto 39 para completar su doblete y colocar el marcador 2-1.

En la segunda mitad, el equipo de La Chorrera mantuvo su efectividad frente al arco rival. Omar Browne amplió la diferencia al minuto 52, estableciendo el 3-1.

Con Plaza Amador obligado a buscar la remontada, San Francisco aprovechó los espacios y sentenció el partido al minuto 70, cuando Keny Bonilla marcó el cuarto tanto de los locales.

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Aunque Plaza Amador tuvo mayor control de la pelota, con un 62 % de posesión frente al 38 % de San Francisco, no logró traducir ese dominio territorial en ocasiones claras de gol. Los locales, en cambio, fueron mucho más efectivos cuando llegaron al área rival.

San Francisco FC registró cuatro remates a puerta, mientras que Plaza Amador apenas consiguió uno. En los tiros de esquina ambos equipos terminaron igualados con cuatro, mientras que San Francisco contabilizó dos fueras de juego por uno del conjunto placino.

El encuentro también fue equilibrado en el apartado disciplinario: ambos equipos recibieron una tarjeta amarilla y ninguno sufrió expulsiones.

Con el pitazo final, San Francisco FC celebró una contundente victoria por 4-1, respaldada por la efectividad de Dinolis y una segunda mitad en la que los franciscanos terminaron de inclinar el partido a su favor.

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La cartelera sabatina inició con el partido que disputaron el CD Universitario y el Deportivo Árabe Unido en el Estadio Universidad Latina de Penonomé.

Ese encuentro terminó empatado sin anotaciones para cada equipo.