Béisbol U23 2026| Conoce a los más valiosos del campeonato nacional

Los seleccionados recibirán sus premios el sábado 5 de septiembre, antes del juego 3 de la serie final del certamen.

Panamá/Un entrenador y dos peloteros fueron designados este viernes como manager y lanzador del año y jugador más valioso del III Campeonato Nacional de Béisbol U23.

El anuncio fue hecho por la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) en sus redes sociales. Los galardonados los mencionamos a continuación.

Manager del año

El dirigente metropolitano Jean Carrillo ha sido el ganador al premio del Manager del Año.

Carrillo, jugador de Darién en la pelota mayor, fue responsable de conducir a Panamá Metro al mejor registro de ganados y perdidos de la serie regular, periodo utilizado como referencia para las votaciones.

Miembros de la Comisión Técnica y de la Junta Directiva de Fedebeis seleccionaron al mánager novato a ganar esta distinción.

Lanzador del año

El lanzador derecho Dereck Gómez fue reconocido como Lanzador del Año.

Gómez obtuvo la distinción luego de firmar una destacada actuación desde el montículo, terminando con marca de 4-0, efectividad de 0.79, 23 ponches, 34.2 episodios lanzados y un WHIP de 0.88.

El derecho fue una de las piezas más dominantes del torneo y se consolidó como uno de los principales referentes del pitcheo en esta edición del Campeonato Nacional U23.

Jugador más valioso

El campocorto Héctor Rayo fue elegido como Jugador Más Valioso (JMV).

Rayo fue pieza fundamental para la clasificación de Chiriquí Occidente, destacándose tanto a la ofensiva como a la defensiva y apareciendo entre los principales jugadores del torneo en diferentes apartados estadísticos.

El campocorto oriundo de Bocas del Toro, bateó para .393 de promedio, producto de 11 imparables en 28 turnos, además de impulsar 9 carreras, conectar 4 dobles y disparar un cuadrangular.

Su aporte integral durante el campeonato lo llevó a recibir el máximo reconocimiento individual del torneo.

¿Cuándo serán premiados?

Estos seleccionados y los líderes individuales del torneo recibirán sus premios en una ceremonia que se realizará el sábado 5 de septiembre en el estadio Mariano Rivera a las 5:30 p.m. Este acto se llevará a cabo antes del tercer partido de la serie final del certamen, entre Chiriquí Occidente y Panamá Oeste, que comenzará a las 7:00 p.m. Ese enfrentamiento está empatado a una victoria por bando.

Información de Fedebeis