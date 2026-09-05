Carlos Alberto Parreira| Ex técnico campeón con Brasil sale del hospital

El otrora entrenador de la Canarinha estuvo 80 días internado en un centro hospitalario de Rio de Janeiro

Brasil/El exentrenador brasileño Carlos Alberto Parreira, que condujo a la Seleção al título mundial de 1994, recibió el alta médica este sábado tras 80 días internado, informó el hospital donde estaba ingresado.

El extécnico de 83 años "presentó una evolución clínica positiva" a lo largo de la internación y ahora "recibirá atención domiciliaria y ambulatoria para controlar su estado general", indicó el Hospital Samaritano Barra en un comunicado.

Parreira había sido hospitalizado en ese centro médico de Rio de Janeiro el 16 de junio por una grave inflamación pulmonar.

Su cuadro tuvo altibajos. Estuvo en cuidados intensivos, sedado y con respiración asistida, tras un agravamiento a inicios de julio que afectó su función renal y le exigió diálisis. También se le realizó una traqueotomía.

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El 27 de julio, salió de terapia intensiva y pasó a una unidad de cuidados intermedios, con la función renal ya estabilizada.

Parreira es el técnico con más participaciones en Copas del Mundo a lo largo de su carrera. Lo hizo seis veces al mando de cinco selecciones distintas: Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica y Brasil, esta última en dos ocasiones.

Su logro más recordado fue el tetracampeonato mundial con Brasil en Estados Unidos 1994, con Romário y Bebeto como principales figuras.

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También dirigió a Brasil en el Mundial de Alemania 2006 y a la selección anfitriona en Sudáfrica 2010.

Con la Canarinha ganó además la Copa América 2004 y la Copa Confederaciones 2005.

Nacido en Rio, Parreira nunca jugó al fútbol de forma profesional y construyó toda su carrera como entrenador, un caso poco común entre los grandes técnicos brasileños.

El exseleccionador fue diagnosticado en 2023 con un linfoma de Hodgkin, un cáncer del sistema linfático.

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