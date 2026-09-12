MLB noticias| Conoce a los dos primeros equipos clasificados a los playoffs

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Estados Unidos/El fin de semana comenzó con la clasificación de dos equipos a los playoffs de 2026 en el béisbol de las Grandes Ligas.

Ambos conjuntos lideran sus divisiones y con su resultado más reciente garantizan su presencia en la postemporada que iniciará el 29 de septiembre con las series de comodines.

Estos son los equipos clasificados y cómo lo lograron.

De expectativa a realidad

Considerados ampliamente como favoritos para terminar últimos en el Este de la Liga Americana después de un par de temporadas decepcionantes y una típica temporada muerta de Tampa Bay, los Rays sintieron desde el principio que iban a ser más competitivos de lo previsto. Creían que había demasiado talento en su roster y demasiada química dentro del clubhouse como para desvanecerse como lo hicieron en los dos años anteriores.

La noche del 11 de septiembre, una temporada que comenzó con discursos llenos de confianza dio paso a las duchas de champaña. Con una victoria por 3-1 sobre los Astros en el Tropicana Field, coronada por el 40mo jonrón de la temporada del dominicano Junior Caminero, un electrizante batazo para dejar tendido al rival que aterrizó en las gradas del jardín izquierdo, los Rays, líderes de la Liga Americana, se convirtieron en el primer equipo de Grandes Ligas en asegurar un lugar en la postemporada.

Los Rays todavía tienen objetivos más grandes, principalmente mantener a raya a los Yankees y los Medias Rojas para conquistar su primer título del Este de la Liga Americana desde el 2021 y llegar lejos en octubre después de tres eliminaciones tempranas consecutivas entre el 2021 y el 2023. Pero ya aseguraron un lugar en los playoffs por 10ma vez en la historia de la franquicia y por primera vez desde el 2023.

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Constancia

Si los Cerveceros iban a asegurar su pase a octubre, bien podrían hacerlo dejando una marca contundente.

Milwaukee selló el 11 de septiembre por la noche su octava clasificación a la postemporada en nueve temporadas en el American Family Field, y hubo poca incertidumbre sobre si llegaría la celebración. Los Cerveceros aplastaron a los Rojos por 20-0, convirtiendo la noche de la clasificación en una paliza casi desde el momento en que el venezolano Jackson Chourio abrió la parte baja de la primera entrada con un doble.

El margen de 20 carreras representó también la victoria más amplia de cualquier equipo el día que aseguró su pase a la postemporada, superando los triunfos por 17 carreras de los Bravos de 2001 y los Yankees de 1996, según el Elias Sports Bureau. Los Cerveceros ya tenían antecedentes recientes en este aspecto, tras ganar por 15 carreras a los Marlins el día que aseguraron su boleto a octubre en 2023.

La victoria fue la número 92 de la temporada para Milwaukee, dejando a los Cerveceros con un récord de 92-56 y situándolos 36 juegos por encima de .500, una marca histórica para la franquicia.

Información de Adam Berry, Zach Sweet y Adam McCalvy (MLB.com)