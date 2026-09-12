MLB resultados| Leonardo Bernal: panameño levanta el bate y produce para los Cardenales

Sintoniza el partido Mets vs Yankees el domingo 13 de septiembre a a las 12:35 pm por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Leonardo Bernal se colocó los arreos de receptor, defendió el 'home plate' y tuvo una destacada presentación a la ofensiva en el partido que los Cardenales de San Luis disputaron este viernes ante los Medias Blancas de Chicago.

Bernal conectó tres hits en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó dos en la victoria de los Cardenales ante los Medias Blancas de Chicago, por 7 a 3.

En ese partido, el también panameño Iván Herrera se fue en blanco en cuatro oportunidades y anotó una carrera por el equipo de San Luis.

Te puede interesar: MLB resultados| Leonardo Bernal pega su segundo jonrón en duelo contra los Gigantes

También jugaron

Edmundo Sosa pegó un inatrapable en tres turnos y anotó una carrera en la derrota de los Phillies de Filadelfia ante los Bravos de Atlanta por marcador de 5 a 6.

Además, José 'Chema' Caballero entró como corredor emergente y anotó una carrera para los Yankees de Nueva York que vencieron a sus vecinos, los Mets, por 6 a 4.

Caballero fue al terreno de juego en la parte baja del octavo episodio y anotó la sexta carrera de los Yankees en ese encuentro al ser impulsado mediante un incogible de Ryan McMahon.