MLB resultados| Leonardo Bernal pega su segundo jonrón en duelo contra los Gigantes

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Panamá/El pelotero panameño Leonardo Bernal conectó su segundo cuadrangular en las Grandes Ligas durante el partido que disputaron los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco en la jornada del miércoles 9 de septiembre de 2026.

Transcurría la parte alta del tercer episodio cuando Bernal pegó su vuelacercas con dos corredores en las bases. Este batazo le permitió romper un empate parcial, de una anotación por bando, y darle la ventaja a los Cardenales por 4 a 1.

Ese cuadrangular fue el único inatrapable que bateó el jugador procedente de la provincia de Coclé. Su faena a la ofensiva fue de un hit en cuatro turnos, con una carrera anotada y tres empujadas. Su promedio de bateo ahora es de .278 y además fue el receptor titular del equipo de San Luis en ese encuentro.

Por otra parte, el también panameño Iván Herrera jugó como bateador designado y conectó un hit en cuatro turnos con una carrera anotada. También recibió un ponche.

Herrera puso su registro ofensivo en .251.

Los Cardenales se llevaron la derrota ante los Gigantes por marcador de 6 carreras por 7. Un rali de seis anotaciones, en la parte baja de la octava entrada, le abrieron el camino al triunfo a los de San Francisco.

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En blanco

José 'Chema' Caballero no conectó imparables en tres turnos en el partido que los Yankees de Nueva York le ganaron a los Rockies de Colorado, por 6 carreras a 1.

Caballero defendió la segunda base para los Yankees y puso su promedio de bateo en .233 para la presente campaña.