Panamá pierde a dos figuras emblemáticas del boxeo. Algunas de las personas que los conocieron recuerdan los momentos que vivieron con ellos.

Panamá/El fallecimiento de la leyenda Ismael Laguna y la entrenadora María 'Toto' Murillo ha llenado de luto a la familia del boxeo en Panamá. El dolor se siente entre las personas que acuden el gimnasio Pedro 'Rockero' Alcázar, un sitio donde se han formado boxeadores.

En esas instalaciones se encuentran personas que compartieron con los hoy fallecidos. Carlos Harrys, ex boxeador panameño, recordó a Laguna a quien consideró como una figura referente del pugilismo en el país.

"Laguna es también un hermano y un gran maestro. Él fue el boxeador que le abrió la puerta a los demás campeones, porque después de Laguna vinieron todos los demás. Ellos fueron inspirados por él, por don Ismael Laguna".

Una sensación similar a la de Laguna genera María 'Toto' entre los asistentes al 'Rockero' Alcázar y los boxeadores con los que trabajó, entre ellos algunos campeones mundiales.

"Ella fue una buena asistente para boxeadores de la talla de Roberto 'Manos de Piedra' Durán, Hilario Zapata, Carlos 'El Púas' Murillo y Luis 'El Nica' Concepción, entre otros", recordó el entrenador Marcos Martínez. "Fue una buena asistente con ellos y con todos los de la cuadra... se nos fue, era una buena mujer".

Con la partida de Laguna y Murillo, Panamá pierde a dos figuras que con su labor inspiraron y resaltaron la actividad boxística en el país.

Información de Luis de Jesús Mendoza (TVN Noticias)