MLB noticias| Shohei Ohtani: ¿Qué pasa con la estrella japonesa que ha jugado uno de los últimos siete partidos de los Dodgers?

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Estados Unidos/Shohei Ohtani no estuvo en la alineación de los Dodgers por segundo partido consecutivo el miércoles por la noche, en el final de una serie de tres juegos contra los Rojos en el Dodger Stadium. El bateador designado habitual de Los Ángeles ha estado fuera de la alineación titular en seis de los últimos siete juegos mientras maneja lesiones persistentes en la rodilla izquierda y el bíceps derecho.

Ohtani se perdió cuatro encuentros consecutivos empezando el jueves pasado. Regresó a la alineación el lunes, sólo para sentarse el martes mientras los Dodgers buscaban "acostumbrarlo poco a poco", afirmó el manager de los Dodgers, Dave Roberts. Roberts dijo más tarde esa noche que esperaba que Ohtani regresara a la alineación el miércoles, pero ése no terminó siendo el caso.

Incluso con Ohtani fuera de juego, los Dodgers han ganado seis partidos seguidos entrando al miércoles.

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Los Dodgers no consideran a Ohtani como día a día, pero sí buscan ser proactivos en la gestión de su carga de trabajo para el resto de la temporada regular. Eso podría significar días adicionales de descanso para Ohtani en el tramo final.

Ohtani ha lidiado con problemas de salud desde junio, incluyendo dolores en la rodilla izquierda, que han sido el motivo principal por el que no ha lanzado desde el 3 de julio. Un problema en el bíceps derecho primero lo afectó como bateador y luego pasó a afectar su preparación para lanzar.

El deterioro de la salud y el rendimiento de Ohtani parecían coincidir con su preparación como lanzador. Desde que comenzó un programa de tiros el 8 de agosto, batea .198 (de 96-19) con OPS de .689 y 34 ponches. Ohtani no ha lanzado desde el 28 de agosto y espera ser apartado de la lomita por el resto del año.

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En general, esta temporada, Ohtani tiene OPS de .902 con 30 jonrones. Ha estado trabajando para acercarse lo más posible a sentirse al 100% a pesar de las lesiones persistentes, y cree que su rendimiento debe de mejorar en el futuro.

Pero Ohtani reconoció que, incluso al quitarle sus funciones como lanzador, recuperarse físicamente es más difícil mientras está jugando activamente en los partidos.

"Por supuesto, la mejor manera de recuperarse es no jugar en absoluto", dijo Ohtani a través del intérprete Will Ireton el lunes. "Pero ahora mismo, sólo quiero asegurarme de estar jugando, jugar bien y enfocarme en el presente".

Información de Sonja Chen (MLB.com)