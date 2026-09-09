MLB resultados| Edmundo Sosa responde como emergente y se termina la racha de juegos con hits para Leo Bernal

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Panamá/Edmundo Sosa aprovechó la oportunidad que se le dio como bateador emergente en el partido que disputaron los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston en la cartelera del martes 8 de septiembre en la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas.

Sosa fue a la caja de bateo en la parte baja del noveno episodio, en sustitución de Brandon Marsh, y conectó un doble que llevó al plato a Bryson Stott. Ese fue el noveno batazo de dos bases que dio el capitalino quien, a su vez, empujó su carrera 41 en la presente campaña de la 'Gran Carpa'.

Los Phillies se llevaron la derrota por 5 a 6 y Sosa puso su promedio de bateo en .237.

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Se acabó la racha

La seguidilla de juegos consecutivos, de uno más inatrapables conectados para Leonardo Bernal. terminó este martes durante el juego que los Cardenales de San Luis disputaron ante los Gigantes de San Francisco.

Bernal se fue en blanco en tres turnos, recibió un ponche y una base por bola en ese encuentro. Su registro ofensivo bajó a .281.

De esa manera, el oriundo de la provincia de Coclé terminó su racha en siete partidos que había comenzado en su debut en la 'Gran Carpa' el pasado 1 de septiembre.

Su compatriota y compañero de equipo, Iván Herrera, bateó de 5-1 y puso su promedio de bateo en .251.

Los Cardenales perdieron el encuentro por pizarra de 1 a 2.

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También jugaron

Miguel Amaya fue ponchado en sus dos turnos al bate por los Cachorros de Chicago que perdieron ante los Cerveceros de Milwaukee, por 3 a 4, en 10 episodios. Su promedio de bateo quedó en .234.

José 'Chema' Caballero no tuvo turnos oficiales al bate y jugó en la segunda base durante el partido que los Yankees de Nueva York le ganaron a los Rockies de Colorado por 3 carreras a 5.