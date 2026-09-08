Roberto Durán, triste por la muerte de Ismael Laguna: "siempre ha sido mi ídolo y mi inspiración"

Durán expresó en redes sociales su sentir por el fallecimiento de la persona que lo motivó a luchar por llegar a la cima del boxeo.

Panamá/A través de los años, Roberto 'Manos de Piedra' Durán se confesó admirador de Ismael Laguna, un hombre a quien veía pelear cuando era niño. Hoy, con motivo de su fallecimiento, el popular 'Cholo' se tomó un tiempo para plasmar, en unas pocas líneas, el impacto que tuvo en su vida 'El Tigre de Colón'.

"Me ha dolido profundamente enterarme del fallecimiento de mi campeón, el gran Ismael Laguna... ídolo y leyenda del boxeo panameño y mundial, y una figura que dejó una huella imborrable en mi vida", expresó Durán en su cuenta de Instagram.

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El otrora múltiple campeón mundial, manifestó que fue Laguna, por medio de su ejemplo, que lo motivó a surgir y destacar en el boxeo.

"Desde que yo era un pelao, el campeón Laguna siempre ha sido mi ídolo y mi inspiración. Yo quería ser campeón mundial como él. Él me hizo creer que un panameño podía llegar a lo más alto y hacerse respetar en cualquier parte del mundo", agregó.

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Durán contó que cuando llegó a conocer a Laguna le dijo personalmente lo mucho que significó para él y terminó su mensaje agradeciéndole, una vez más, por ser la inspiración en un camino que le llevó a pelear en varias partes del mundo, convertirse en campeón y llegar hasta el Salón de la Fama del Boxeo.

"Gracias, campeón, por abrir el camino y por inspirar a aquel pelao del Chorrillo que soñaba con ser campeón mundial. Descanse en paz, Tigre. Hoy Panamá despide a una de sus más grandes leyendas. Para mí siempre será mi ídolo y mi héroe", puntualizó.

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