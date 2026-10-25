Mundial de Béisbol U23| Panamá define selección para la cita orbital

Todos los partidos de Panamá en el Mundial de Béisbol U23 los podrás ver a partir del 6 de noviembre por TVMAX.

Panamá/Tras varias semanas de intenso trabajo, exigentes sesiones de entrenamiento y partidos de preparación, la Federación Panameña de Béisbol ha anunciado oficialmente el roster de los 24 jugadores que conformarán la Selección Nacional de Panamá en la próxima Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC, a celebrarse en tierras nicaragüenses a partir del 6 de noviembre.

La tropa istmeña afrontará este reto internacional bajo la dirección del experimentado y laureado mánager Aníbal Reluz, cuya trayectoria y liderazgo al frente de las categorías nacionales e internacionales buscarán guiar al combinado patrio hacia los primeros planos del campeonato orbital.

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Roster Oficial

El cuerpo técnico ha estructurado un equipo equilibrado, combinando solidez monticular, velocidad en las bases y poder en la ofensiva:

Lanzadores

Andrés Silvera

Olmedo Quezada

Ismael Velasco

Carlos Díaz

Samuel Pérez

Alain Pérez

Jezler Baúles

Camilo Sánchez

Jorge Quiel

Josmar González

Cuadro interior

Ryan Burrowes

Héctor Rayo

Yeremi Lezcano

Luis Sánchez

Edwin Hidalgo

Arod McKenzie

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Jardineros

Marcelino Alonso

Juan Diego Alonso

Mauricio Pierre

Yeremy Sánchez

Omar Ortega

Carlos González

Receptores

Eduardo Tait

Abel De León

Información de Fedebeis