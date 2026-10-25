Mundial de Béisbol U23| Panamá define selección para la cita orbital
Todos los partidos de Panamá en el Mundial de Béisbol U23 los podrás ver a partir del 6 de noviembre por TVMAX.
Panamá/Tras varias semanas de intenso trabajo, exigentes sesiones de entrenamiento y partidos de preparación, la Federación Panameña de Béisbol ha anunciado oficialmente el roster de los 24 jugadores que conformarán la Selección Nacional de Panamá en la próxima Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC, a celebrarse en tierras nicaragüenses a partir del 6 de noviembre.
La tropa istmeña afrontará este reto internacional bajo la dirección del experimentado y laureado mánager Aníbal Reluz, cuya trayectoria y liderazgo al frente de las categorías nacionales e internacionales buscarán guiar al combinado patrio hacia los primeros planos del campeonato orbital.
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Roster Oficial
El cuerpo técnico ha estructurado un equipo equilibrado, combinando solidez monticular, velocidad en las bases y poder en la ofensiva:
Lanzadores
- Andrés Silvera
- Olmedo Quezada
- Ismael Velasco
- Carlos Díaz
- Samuel Pérez
- Alain Pérez
- Jezler Baúles
- Camilo Sánchez
- Jorge Quiel
- Josmar González
Cuadro interior
- Ryan Burrowes
- Héctor Rayo
- Yeremi Lezcano
- Luis Sánchez
- Edwin Hidalgo
- Arod McKenzie
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Jardineros
- Marcelino Alonso
- Juan Diego Alonso
- Mauricio Pierre
- Yeremy Sánchez
- Omar Ortega
- Carlos González
Receptores
- Eduardo Tait
- Abel De León
Información de Fedebeis