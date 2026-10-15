Temblor en Panamá: Selección de Béisbol U23 suelta los bates y se vuelca a ayudar

Los peloteros, que entrenan para representar a Panamá en el Mundial de su categoría, apoyaron la campaña de recolección de donaciones a los damnificados que la Federación Panameña de Béisbol llevó a cabo.

Panamá/Los peloteros que defenderán los colores de Panamá en el Mundial de Béisbol U23 cambiaron por un momento los entrenamientos por una causa urgente: ayudar a las familias golpeadas por el terremoto de 7.5 que sacudió al país el pasado 9 de octubre.

Los jóvenes beisbolistas se sumaron a las labores de apoyo logístico en el centro de acopio instalado por la Federación Panameña de Béisbol en la Academia Mariano Rivera, en La Chorrera, donde se recolectan donaciones destinadas a las comunidades afectadas de las provincias centrales.

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La iniciativa busca reunir agua embotellada, carpas, frazadas y alimentos para las familias que necesitan asistencia tras el fuerte movimiento sísmico.

De igual manera, los peloteros que se preparan para el Mundial U23 de sumaron a las labores de apoyo logístico en el centro de acopio.

El técnico Audes De León, miembro del cuerpo técnico del equipo U23, reconoció el aporte hecho por la Federación Panameña de Béisbol para llevar ayuda a las familias golpeadas por el terremoto en provincias centrales.

"Estamos muy contentos con el apoyo que han dado los peloteros en el centro de acopio, para dar este granito de arena a todos los damnificados y esperemos que todo salga bien allá. Sabemos que la situación en Azuero es muy difícil, pero sé que la ayuda que va hacia Azuero llegará con buen paso a quienes más le necesitan", expresó el técnico herrerano.

En medio de la emergencia, los atletas y las organizaciones deportivas han demostrado que el compromiso con Panamá va más allá de los estadios. Esta vez, el trabajo en equipo tiene otro objetivo: contribuir a que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

Información de Harmodio Arrocha