Champions League | Antony sufre un atraco en su casa durante el partido Betis-Oporto

Europol , la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, señaló en 2019 que una banda sospechosa había vigilado las actividades de los futbolistas para identificar oportunidades para asaltar sus casas.

Madrid, España/El internacional brasileño Antony desveló que sufrió un atraco en su casa mientras jugaba con el Real Betis en la victoria por 3-2 sobre el Oporto el miércoles en la Liga de Campeones.

"Una noche que tenía todo para ser brillante terminó en enojo y frustración. Mi casa fue asaltada", escribió el extremo de 26 años en Instagram este jueves, calificando lo sucedido de "situación muy triste e indignante".

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Antony, que fue titular en el partido disputado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, dijo que el impacto en la sensación de seguridad de su familia fue más perturbador que la pérdida de pertenencias.

"Lo que más me enfurece no es solo la pérdida material, sino la sensación de inseguridad dentro del lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos", escribió.

"No existe posesión material en el mundo más valiosa que la vida y el bienestar de mi familia", añadió.

El extremo, que creció en una favela a las afueras de São Paulo, se incorporó al Betis procedente del Manchester United en 2025.

Algunos futbolistas en España fueron anteriormente objetivo de ladrones mientras disputaban partidos.

La casa del entonces delantero del Real Madrid Karim Benzema fue asaltada durante partidos en 2019 y 2022.

En julio, unos ladrones intentaron entrar en la casa de Lamine Yamal, delantero del Barcelona y de la selección española, en el área de la capital catalana, poco después de que jugara en la victoria de su país en la semifinal del Mundial ante Francia.

Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, señaló en 2019 que una banda sospechosa había vigilado las actividades de los futbolistas para identificar oportunidades para asaltar sus casas.

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