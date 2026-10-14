Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre LASK Linz y Liverpool, correspondiente a la UEFA Champions League! El encuentro tiene un ingrediente especial para Panamá: el defensor Andrés Andrade aparece como titular en la alineación del conjunto austríaco.

El LASK Linz recibe al Liverpool en un compromiso en el que buscará hacerse fuerte en casa y sumar un resultado importante en la competición europea. Por su parte, el equipo inglés llega con la intención de recuperarse de su último tropiezo y continuar su camino en el torneo.

LASK Linz vs Liverpool: Andrés Andrade, titular

El panameño Andrés Andrade forma parte del once inicial del LASK Linz y tendrá la oportunidad de medirse ante uno de los clubes más reconocidos del fútbol inglés.

El defensor canalero aparece en la alineación titular junto a Lukas Jungwirth, Kasper Jørgensen, Xavier Mbuyamba, Alemão, Yvan Dibango, Krystof Danek, Melayro Bogarde, Alessandro Schöpf, Christoph Lang y Samuel Adeniran.

El equipo austríaco es dirigido por Dietmar Kühbauer, mientras que el Liverpool presenta una alineación encabezada por el guardameta Alisson y cuenta con futbolistas como Jeremie Frimpong, Ronald Araújo, Ryan Gravenberch y Florian Wirtz, bajo la dirección técnica de Andoni Iraola.

Minuto a minuto: LASK Linz vs Liverpool

¡Arranca nuestro seguimiento EN VIVO! Acompáñanos para conocer las incidencias, las jugadas más importantes y las actualizaciones del encuentro, con especial atención a la participación del panameño Andrés Andrade en la Champions League.

LASK Linz vs Liverpool | UEFA Champions League

Partido: LASK Linz vs Liverpool.

LASK Linz vs Liverpool. Competición: UEFA Champions League.

UEFA Champions League. Panameño titular: Andrés Andrade.

Andrés Andrade. Entrenador del LASK: Dietmar Kühbauer.

Dietmar Kühbauer. Entrenador del Liverpool: Andoni Iraola.

Sigue aquí las actualizaciones del encuentro y el desempeño del defensor panameño en el máximo torneo de clubes del fútbol europeo.