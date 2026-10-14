Champions League | Lask 1-4 Liverpool, segundo tiempo
LASK Linz vs Liverpool: Andrés Andrade es titular en la UEFA Champions League.
Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre LASK Linz y Liverpool, correspondiente a la UEFA Champions League! El encuentro tiene un ingrediente especial para Panamá: el defensor Andrés Andrade aparece como titular en la alineación del conjunto austríaco.
El LASK Linz recibe al Liverpool en un compromiso en el que buscará hacerse fuerte en casa y sumar un resultado importante en la competición europea. Por su parte, el equipo inglés llega con la intención de recuperarse de su último tropiezo y continuar su camino en el torneo.
LASK Linz vs Liverpool: Andrés Andrade, titular
El panameño Andrés Andrade forma parte del once inicial del LASK Linz y tendrá la oportunidad de medirse ante uno de los clubes más reconocidos del fútbol inglés.
El defensor canalero aparece en la alineación titular junto a Lukas Jungwirth, Kasper Jørgensen, Xavier Mbuyamba, Alemão, Yvan Dibango, Krystof Danek, Melayro Bogarde, Alessandro Schöpf, Christoph Lang y Samuel Adeniran.
El equipo austríaco es dirigido por Dietmar Kühbauer, mientras que el Liverpool presenta una alineación encabezada por el guardameta Alisson y cuenta con futbolistas como Jeremie Frimpong, Ronald Araújo, Ryan Gravenberch y Florian Wirtz, bajo la dirección técnica de Andoni Iraola.
Minuto a minuto: LASK Linz vs Liverpool
¡Arranca nuestro seguimiento EN VIVO! Acompáñanos para conocer las incidencias, las jugadas más importantes y las actualizaciones del encuentro, con especial atención a la participación del panameño Andrés Andrade en la Champions League.
LASK Linz vs Liverpool | UEFA Champions League
- Partido: LASK Linz vs Liverpool.
- Competición: UEFA Champions League.
- Panameño titular: Andrés Andrade.
- Entrenador del LASK: Dietmar Kühbauer.
- Entrenador del Liverpool: Andoni Iraola.
Sigue aquí las actualizaciones del encuentro y el desempeño del defensor panameño en el máximo torneo de clubes del fútbol europeo.