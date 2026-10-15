MLB noticias - Rays vs Guardianes| Donovan Mitchell: estrella de los Cavaliers, con raíces panameñas, invitado especial en el Juego 3

¡LA CONTIENDA SIGUE! Rays vs Guardianes, sintoniza el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el viernes 16 de octubre a las 5:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass

Panamá/El tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, realizado este jueves, fue el primero que se llevó a cabo en el Progressive Field de Cleveland. Ante estas circunstancias los Guardianes invitaron a un deportista querido por esa ciudad; el jugador de la NBA Donovan Mitchell.

El baloncestista de raíces panameñas, quien juega para los Cleveland Cavaliers, fue el encargado de hacer el lanzamiento de honor previo al encuentro entre los locales, Guardianes, y los Rays de Tampa Bay.

Una vez hecho el lanzamiento, las redes sociales de los Guardianes resaltaron el hecho con las siguientes palabras: "¡Nos encantó tener a Donovan Mitchell para el primer pitcheo ceremonial de hoy!... los Cavs siempre son bienvenidos".

Mitchell, de 30 años de edad, nació en Elmsford, Nueva York, y es conocido por su afición a los deportes. Su equipo favorito en las Grandes Ligas son los Mets, que comparten las preferencias en el territorio neoyorquino con los Yankees.

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Curiosidades de Donovan Mitchell

Donovan Mitchell fue elegido como el pique 13 del Draft 2017 de la NBA por los Denver Nuggets , pero fue traspasado inmediatamente a los Utah Jazz .

fue elegido como el del por los , pero fue traspasado inmediatamente a los . Con los Jazz jugó entre los años 2017 y 2022 . Luego pasó a los Cleveland Cavaliers con los que juega actualmente.

jugó entre los años . Luego pasó a los con los que juega actualmente. Blossom , abuela materna de Mitchell , nació en Panamá y emigró a Estados Unidos . Para el jugador, ella fue parte importante de su crianza.

, abuela materna de , nació en y emigró a . Para el jugador, ella fue parte importante de su crianza. En honor a sus raíces panameñas, y al impacto de su abuela en su vida, Donovan Mitchell visita Panamá con frecuencia y plasma la bandera de Panamá en zapatillas y otros artículos que utiliza cuando juega al baloncesto.

visita con frecuencia y plasma en zapatillas y otros artículos que utiliza cuando juega al baloncesto. Su afición a los Mets viene de su padre quien trabajó para esa organización .

viene de su quien . Mitchell manifestó que su beisbolista favorito es David Wright, quien jugó para los Mets entre los años 2004 y 2018 en la posición de tercera base.

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