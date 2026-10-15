MLB Playoffs 2026 resultado| Guardianes, con relevo sólido de Daniel Espino, superan a Rays y pasan al frente en Serie de Campeonato Liga Americana

Se reanuda la contienda por el banderín del Joven Circuito.

Estados Unidos/Gracias a un jonrón de dos carreras de Petey Halpin, los Guardianes de Cleveland vencieron este jueves 3x2 a los Rays de Tampa Bay y tomaron la delantera en esta serie de playoffs de las Grandes Ligas de béisbol.

Los Guardianes dominan por un global de 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, al mejor de siete partidos, que continuará el viernes también en el Progressive Field de Cleveland (Ohio).

El cuadrangular de Halpin en la quinta entrada volteó el marcador después de que los Rays se adelantaran con dos carreras remolcadas por Chandler Simpson en el cuarto episodio.

El ganador de esta eliminatoria pugnará por el título en la Serie Mundial frente a los Dodgers de Los Ángeles o los Cerveceros de Milwaukee, que acarician el boleto gracias a su contundente ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El cuarto encuentro se llevará a cabo el viernes 16 de octubre a las 5:00 p.m. (hora de Panamá).

Buena presentación

En ese partido el lanzador panameño Daniel Espino entró como relevo en el parte alta del sexto episodio y sacó los tres outs.

Espino subió al montículo en sustitución del abridor de los Guardianes, Gavin Williams. En esa salida, dominó a Yandy Díaz con elevado al jardín derecho, también sacó a Jonathan Aranda con otro batazo en 'fly' a la tercera base y ponchó a Junior Caminero.

En cuatro presentaciones en la postemporada, una como abridor y tres como relevista, el capitalino acumula una efectividad de 2.70 en tres episodios y un tercio de trabajo.

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Momentos claves

2da. Alta

0-0 (0 Outs)

Nathaniel Lowe pega doble (2) con línea fuerte a jardinero derecho Victor Mesa Jr. Jo Adell anota.

TB 0-1 CLE

4ta. Alta

1-2 (2 Outs)

Chandler Simpson pega triple (1) con línea fuerte al jardinero derecho Chase DeLauter. Yandy Díaz anota Victor Mesa Jr. anota.

TB 1-2 CLE

5ta. Baja

2-2 (0 Outs)

Petey Halpin batea jonrón (1) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Patrick Bailey anota.

TB 2-3 CLE

8va. Alta

0-0 (1 Out)

Richie Palacios pega doble (2) con línea a jardinero derecho Chase DeLauter.

TB 2-3 CLE

2-2 (2 Outs)

Yandy Díaz se poncha tirándole. 3 Outs

TB 2-3 CLE

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