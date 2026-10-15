Michael Amir Murillo anota en partido de UEFA Europa League al Hoffenheim de la Bundesliga alemana

Michael Amir Murillo apareció en el segundo tiempo para poner en ventaja al Besiktas 0-1 sobre el Hoffenheim , en partido de la UEFA Europa League .

Panamá/Michael Amir Murillo volvió a ser protagonista en Europa. El lateral panameño anotó en el triunfo del Besiktas por 2-3 sobre el Hoffenheim, en la segunda jornada de la UEFA Europa League.

Así fue el partido

Murillo abrió el marcador al minuto 60 y puso en ventaja al conjunto turco en territorio alemán. El Hoffenheim reaccionó rápido: Asllani igualó al minuto 68.

El empate duró poco. Hyeon-Gyu Oh puso al Beşiktaş de nuevo arriba al minuto 72 y firmó su doblete al 79. El japonés Koki Machida descontó al minuto 87 para el local, pero el tanto no alcanzó para evitar la derrota.

Con este gol, Murillo suma 2 goles en la UEFA Europa League y confirma su gran momento con el club turco. Flashscore lo calificó con 8.4, una de las notas destacadas del encuentro.

Posiciones

Con el triunfo, el Beşiktaş, club donde juega Murillo, llegó a 6 puntos tras dos victorias en dos jornadas. Ocupa el cuarto puesto de la tabla por diferencia de goles.

El resultado también rompe una racha adversa: el equipo turco había perdido diez de sus últimos 13 partidos europeos como visitante desde 2019. Además, concretó por cuarta vez en su historia el inicio con dos triunfos en sus primeros partidos europeos de una temporada, algo que no lograba desde la Champions League 2017/18.

Para el Hoffenheim, la derrota profundiza su mala racha. Suma seis derrotas en siete partidos en todas las competiciones y sigue con problemas en defensa.

Un canalero en alto

Murillo, uno de los referentes de los canaleros, sigue dejando en alto el nombre del fútbol panameño en Europa con goles en un torneo continental de primer nivel.