MLB noticias | Daniel Espino resurge en Cleveland, del calvario de las lesiones al éxito en postemporada

Cerveceros vs Dodgers, sintoniza el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el jueves 15 de octubre a las 8:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/En Cleveland, destaca la inspiradora historia de superación del lanzador panameño Daniel Espino, quien tras superar múltiples cirugías ha regresado para convertirse en una pieza clave del relevo de los Guardianes de Cleveland, equipo que recibe a los Rays de Tampa Bay con la Serie de Campeonato de la Liga Americana empatada 1-1.

La historia de Daniel Espino: Del calvario de las lesiones al éxito en postemporada.

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El diestro panameño Daniel Espino, seleccionado en el Draft del 2019 por los Guardianes, ha dejado atrás casi cuatro años de inactividad provocados por múltiples cirugías en el hombro derecho entre 2022 y principios de 2026. Primo del exlanzador de Gran Carpa Paolo Espino, Daniel pasó de ser abridor en ligas menores a reinventarse con éxito desde el bullpen de Cleveland.

Durante la temporada regular de 2026, el serpentinero de 25 años promedió 98.8 mph con su recta de cuatro costuras, permitiendo apenas un promedio de bateo de .148 en 14 apariciones. En los playoffs, acumula 1.1 entradas lanzadas en blanco entre su función como "opener" en el Juego 3 de la Serie Divisional ante los Medias Blancas de Chicago y su relevo en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante Tampa Bay.

Previa del Juego 3 de la SCLA: Rays vs. Guardianes

La Serie de Campeonato de la Liga Americana se traslada al Progressive Field de Cleveland con la serie igualada 1-1. Debido al pronóstico de condiciones climáticas adversas, el horario del compromiso fue adelantado a la 1:00 p.m. ET.

Duelo de abridores: Los Guardianes enviarán al diestro Gavin Williams , quien viene de registrar 12 ponches en el juego decisivo ante Chicago, mientras que los Rays llevarán al montículo al derecho Griffin Jax .

Los enviarán al diestro , quien viene de registrar en el juego decisivo ante Chicago, mientras que los llevarán al montículo al derecho . Alineaciones titulares:

Guardianes de Cleveland: Steven Kwan (LF), José Ramírez (3B), Chase DeLauter (RF), Jo Adell (BD), Nathaniel Lowe (1B), Travis Bazzana (2B), Patrick Bailey (C), Petey Halpin (CF) y Brayan Rocchio (SS).

(LF), (3B), (RF), (BD), (1B), (2B), (C), (CF) y (SS). Rays de Tampa Bay: Yandy Díaz (BD), Jonathan Aranda (1B), Junior Caminero (3B), Victor Mesa Jr. (RF), Chandler Simpson (LF), Liam Hicks (C), Jonny DeLuca (CF), Richie Palacios (2B) y Taylor Walls (SS).

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Panorama en la Liga Nacional: Cerveceros a una victoria de la Serie Mundial

En la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN), los Cerveceros de Milwaukee se colocaron a un solo triunfo de avanzar a su primera Serie Mundial en 44 años tras tomar una ventaja de 3-0 sobre los Dodgers de Los Ángeles. Los bicampeones defensores intentarán evitar la eliminación en el Juego 4 contando con el diestro Tyler Glasnow en la lomita.

Con información de MLB.

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