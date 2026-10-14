Cerveceros 4-2 Dodgers (7⬆️) EN VIVO MLB Playoffs 2026| Juego 3 de la Serie de Campeonato Liga Nacional por TVMAX y TVN Pass
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Panamá/Los Cerveceros de Milwaukee llegan al tercer encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con ventaja de 2-0 sobre los Dodgers de Los Ángeles y la oportunidad de colocarse a una sola victoria de la Serie Mundial. Para los actuales bicampeones, el compromiso representa una prueba crucial: necesitan reaccionar ante su afición para evitar que Milwaukee tome el control absoluto de la serie. Este partido se disputa en el Dodger Stadium y lo puedes ver por TVMAX y TVN Pass.
En la parte alta del séptimo episodio, el marcador favorece a los Cerveceros 4-2.
Momentos claves
1ra. Alta
0-0 (0 Outs)
Jackson Chourio batea jonrón (2) con elevado entre los jardines derecho y central.
MIL 1-0 LAD
6ta. Baja
0-1 (1 Out)
Will Smith pega doble (1) con elevado fuerte a jardinero central Garrett Mitchell. Teoscar Hernández anota Kyle Tucker anota Shohei Ohtani a 3ra.
MIL 1-2 LAD
7ma. Alta
3-2 (0 Outs)
Jake Bauers batea jonrón (1) con elevado por el jardín derecho. Christian Yelich anota.
MIL 3-2 LAD
1-0 (0 Outs)
Garrett Mitchell batea jonrón (1) con elevado entre los jardines derecho y central.
MIL 4-2 LAD
Alineaciones
Cerveceros
Dodgers
Lanzadores abridores
Robert Gasser
Gasser será el encargado de abrir por Milwaukee. Después de comenzar la temporada en las ligas menores, se ganó un lugar en la rotación gracias a su buen cierre de campaña. En su primera apertura de postemporada, ante San Diego, permitió una carrera en cuatro entradas.
Blake Snell
Snell está proyectado para abrir por Los Ángeles en un encuentro en el que los Dodgers necesitan una actuación sólida y profunda. Su experiencia y capacidad para dominar a los bateadores serán fundamentales, especialmente después de que el abridor Yoshinobu Yamamoto trabajara apenas dos entradas y dos tercios en el segundo juego.
Claves del partido
- La ventaja de Milwaukee: los Cerveceros han ganado los dos primeros encuentros, 2-1 y 7-4, y han demostrado capacidad para producir carreras en momentos decisivos. Su bullpen también ha sido determinante para conservar las ventajas.
- La urgencia de Los Ángeles: los Dodgers necesitan mejorar su ofensiva, que bateaba para .193 en la postemporada antes del tercer juego. La producción con corredores en posición de anotar ha sido uno de sus principales problemas.
- El duelo entre zurdos: Gasser buscará aprovechar su buen momento, mientras Snell tendrá la responsabilidad de contener a una alineación de Milwaukee que ya ha castigado a los abridores de Los Ángeles en los dos primeros encuentros.
- La batalla del bullpen: después de utilizar siete relevistas en el segundo partido, los Dodgers necesitan que Snell trabaje varias entradas. Milwaukee, por su parte, intentará mantener la efectividad de su cuerpo de relevistas.