Cerveceros 4-2 Dodgers (7⬆️) EN VIVO MLB Playoffs 2026| Juego 3 de la Serie de Campeonato Liga Nacional por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Los Cerveceros de Milwaukee llegan al tercer encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con ventaja de 2-0 sobre los Dodgers de Los Ángeles y la oportunidad de colocarse a una sola victoria de la Serie Mundial. Para los actuales bicampeones, el compromiso representa una prueba crucial: necesitan reaccionar ante su afición para evitar que Milwaukee tome el control absoluto de la serie. Este partido se disputa en el Dodger Stadium y lo puedes ver por TVMAX y TVN Pass.

En la parte alta del séptimo episodio, el marcador favorece a los Cerveceros 4-2.

Momentos claves

1ra. Alta

0-0 (0 Outs)

Jackson Chourio batea jonrón (2) con elevado entre los jardines derecho y central.

MIL 1-0 LAD

6ta. Baja

0-1 (1 Out)

Will Smith pega doble (1) con elevado fuerte a jardinero central Garrett Mitchell. Teoscar Hernández anota Kyle Tucker anota Shohei Ohtani a 3ra.

MIL 1-2 LAD

7ma. Alta

3-2 (0 Outs)

Jake Bauers batea jonrón (1) con elevado por el jardín derecho. Christian Yelich anota.

MIL 3-2 LAD

1-0 (0 Outs)

Garrett Mitchell batea jonrón (1) con elevado entre los jardines derecho y central.

MIL 4-2 LAD

Alineaciones

Cerveceros

Dodgers

Lanzadores abridores

Robert Gasser

Gasser será el encargado de abrir por Milwaukee. Después de comenzar la temporada en las ligas menores, se ganó un lugar en la rotación gracias a su buen cierre de campaña. En su primera apertura de postemporada, ante San Diego, permitió una carrera en cuatro entradas.

Blake Snell

Snell está proyectado para abrir por Los Ángeles en un encuentro en el que los Dodgers necesitan una actuación sólida y profunda. Su experiencia y capacidad para dominar a los bateadores serán fundamentales, especialmente después de que el abridor Yoshinobu Yamamoto trabajara apenas dos entradas y dos tercios en el segundo juego.

Claves del partido