MLB noticias| José 'Chema' Caballero: el panameño es finalista del Premio Guante de Oro 2026

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Panamá/El pelotero panameño José 'Chema'Caballero es uno de los finalistas al Premio Guante de Oro 2026 del béisbol de las Grandes Ligas.

Caballero se encuentra en el grupo de tres finalistas en el puesto de utility para la Liga Americana. Este es un rol que realizan aquellos peloteros que juegan varias posiciones.

Según un informe emitido por Major League Baseball en su página web, "Caballero acumuló +12 Carreras Defensivas Salvadas (DRS) mientras se desempeñaba en distintas posiciones del terreno con los Yankees. Jugó en todas las posiciones defensivas, excepto como lanzador, receptor y primera base. Su Valor de Carreras a la Defensiva (FRV) de 0 es, de hecho, el más bajo de su carrera, después de alcanzar su mejor cifra de +8 como novato con los Marineros en el 2023. Sin embargo, Caballero es finalista al Guante de Oro por primera vez".

Esta será la quinta ocasión consecutiva en la que se otorgará un Guante de Oro para el rol de utility.

Los finalistas fueron revelados este miércoles y los ganadores se darán a conocer el domingo 1 de noviembre.

La lista completa de los finalistas es la siguiente:

Liga Americana

Lanzador

Tanner Bibee, Guardianes

Jacob deGrom, Rangers

José Soriano, Angelinos/Azulejos

Receptor

Dillon Dingler, Tigres

Brandon Valenzuela, Azulejos

Austin Wells, Yankees

Primera base

Vladimir Guerrero Jr., Azulejos

Vinnie Pasquantino, Reales

Christian Walker, Astros

Segunda base

Michael Massey, Reales

Chase Meidroth, White Sox

Cole Young, Marineros

Tercera base

Caleb Durbin, Medias Rojas

Brooks Lee, Mellizos

Nick Loftin, Reales

Campocorto

Andrés Giménez, Azulejos

Taylor Walls, Rays

Bobby Witt Jr., Reales

Jardín izquierdo

Cody Bellinger, Yankees

Wyatt Langford, Rangers

Chandler Simpson, Rays

Jardín central

Evan Carter, Rangers

Steven Kwan, Guardianes

Ceddanne Rafaela, Medias Rojas

Jardín derecho

Wilyer Abreu, Medias Rojas

Nathan Lukes, Azulejos

Cam Smith, Astros

Utility

José Caballero, Yankees

Ezequiel Duran, Rangers

Zach McKinstry, Tigres

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Liga Nacional

Lanzador

Michael McGreevy, Cardenales

Nolan McLean, Mets

Chris Sale, Bravos

Receptor

Freddy Fermin, Padres

Gabriel Moreno, D-backs

Luis Torrens, Mets

Primera base

Ty France, Padres

Matt Olson, Bravos

TJ Rumfield, Rockies

Segunda base

Brandon Lowe, Piratas

Brice Turang, Cerveceros

JJ Wetherholt, Cardenales

Tercera base

Alex Bregman, Cachorros

Max Muncy, Dodgers

Javier Sanoja, Marlins

Campocorto

Geraldo Perdomo, D-backs

Dansby Swanson, Cachorros

Masyn Winn, Cardenales

Jardín izquierdo

Jackson Chourio, Cerveceros

Ian Happ, Cachorros

Daylen Lile, Nacionales

Jardín central

Pete Crow-Armstrong, Cachorros

Michael Harris II, Bravos

Andy Pages, Dodgers

Jardín derecho

Carson Benge, Mets

Corbin Carroll, D-backs

Seiya Suzuki, Cachorros

Utility

Mauricio Dubón, Bravos

Jared Triolo, Piratas

Ildemaro Vargas, D-backs

Escogencia de los ganadores

Las Grandes Ligas precisó en su página web el método que utiliza para escoger a los peloteros que ganan el guante de oro. Estos son los pasos: