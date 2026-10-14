MLB noticias| José 'Chema' Caballero: el panameño es finalista del Premio Guante de Oro 2026
¡ADRENALINA PURA! Cerveceros vs Dodgers, sintoniza el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el jueves 15 de octubre a las 8:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.
Panamá/El pelotero panameño José 'Chema'Caballero es uno de los finalistas al Premio Guante de Oro 2026 del béisbol de las Grandes Ligas.
Caballero se encuentra en el grupo de tres finalistas en el puesto de utility para la Liga Americana. Este es un rol que realizan aquellos peloteros que juegan varias posiciones.
Según un informe emitido por Major League Baseball en su página web, "Caballero acumuló +12 Carreras Defensivas Salvadas (DRS) mientras se desempeñaba en distintas posiciones del terreno con los Yankees. Jugó en todas las posiciones defensivas, excepto como lanzador, receptor y primera base. Su Valor de Carreras a la Defensiva (FRV) de 0 es, de hecho, el más bajo de su carrera, después de alcanzar su mejor cifra de +8 como novato con los Marineros en el 2023. Sin embargo, Caballero es finalista al Guante de Oro por primera vez".
Esta será la quinta ocasión consecutiva en la que se otorgará un Guante de Oro para el rol de utility.
Los finalistas fueron revelados este miércoles y los ganadores se darán a conocer el domingo 1 de noviembre.
Te puede interesar: Temblor en Panamá: José 'Chema' Caballero, su familia y vicecónsul hacen donación a comunidad en Tonosí
La lista completa de los finalistas es la siguiente:
Liga Americana
Lanzador
- Tanner Bibee, Guardianes
- Jacob deGrom, Rangers
- José Soriano, Angelinos/Azulejos
Receptor
- Dillon Dingler, Tigres
- Brandon Valenzuela, Azulejos
- Austin Wells, Yankees
Primera base
- Vladimir Guerrero Jr., Azulejos
- Vinnie Pasquantino, Reales
- Christian Walker, Astros
Segunda base
- Michael Massey, Reales
- Chase Meidroth, White Sox
- Cole Young, Marineros
Tercera base
- Caleb Durbin, Medias Rojas
- Brooks Lee, Mellizos
- Nick Loftin, Reales
Campocorto
- Andrés Giménez, Azulejos
- Taylor Walls, Rays
- Bobby Witt Jr., Reales
Jardín izquierdo
- Cody Bellinger, Yankees
- Wyatt Langford, Rangers
- Chandler Simpson, Rays
Jardín central
- Evan Carter, Rangers
- Steven Kwan, Guardianes
- Ceddanne Rafaela, Medias Rojas
Jardín derecho
- Wilyer Abreu, Medias Rojas
- Nathan Lukes, Azulejos
- Cam Smith, Astros
Utility
- José Caballero, Yankees
- Ezequiel Duran, Rangers
- Zach McKinstry, Tigres
Te puede interesar: MLB Playoffs 2026 resultado| Cerveceros contienen a Dodgers y miran de cerca el boleto a la Serie Mundial
Liga Nacional
Lanzador
- Michael McGreevy, Cardenales
- Nolan McLean, Mets
- Chris Sale, Bravos
Receptor
- Freddy Fermin, Padres
- Gabriel Moreno, D-backs
- Luis Torrens, Mets
Primera base
- Ty France, Padres
- Matt Olson, Bravos
- TJ Rumfield, Rockies
Segunda base
- Brandon Lowe, Piratas
- Brice Turang, Cerveceros
- JJ Wetherholt, Cardenales
Tercera base
- Alex Bregman, Cachorros
- Max Muncy, Dodgers
- Javier Sanoja, Marlins
Campocorto
- Geraldo Perdomo, D-backs
- Dansby Swanson, Cachorros
- Masyn Winn, Cardenales
Jardín izquierdo
- Jackson Chourio, Cerveceros
- Ian Happ, Cachorros
- Daylen Lile, Nacionales
Jardín central
- Pete Crow-Armstrong, Cachorros
- Michael Harris II, Bravos
- Andy Pages, Dodgers
Jardín derecho
- Carson Benge, Mets
- Corbin Carroll, D-backs
- Seiya Suzuki, Cachorros
Utility
- Mauricio Dubón, Bravos
- Jared Triolo, Piratas
- Ildemaro Vargas, D-backs
Te puede interesar: Temblor en Panamá| LPF: Veraguas United entrega donación a comunidad afectada por el sismo
Escogencia de los ganadores
Las Grandes Ligas precisó en su página web el método que utiliza para escoger a los peloteros que ganan el guante de oro. Estos son los pasos:
- Cada liga cuenta con tres finalistas por posición, incluida la de jugador utility, que fue premiada por primera vez en el 2022.
- Para determinar a los ganadores en las nueve posiciones tradicionales, los 30 dirigentes de MLB y hasta seis coaches de cada equipo votan entre un grupo de jugadores de sus respectivas ligas, sin poder elegir a integrantes de sus propios clubes. Estos votos representan el 75% del total de la selección, mientras que el Índice Defensivo de SABR (Sociedad para la Investigación del Béisbol Estadounidense) constituye el 25% restante.
- Para la posición de utility, la marca deportiva Rawlings (patrocinador del premio)colaboró con SABR en la creación de una fórmula defensiva especializada, independiente del proceso de selección tradicional.