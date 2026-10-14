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MLB noticias| José 'Chema' Caballero: el panameño es finalista del Premio Guante de Oro 2026

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José Caballero ha jugado varias posiciones durante la temporada 2026 / AFP

Panamá/El pelotero panameño José 'Chema'Caballero es uno de los finalistas al Premio Guante de Oro 2026 del béisbol de las Grandes Ligas.

Caballero se encuentra en el grupo de tres finalistas en el puesto de utility para la Liga Americana. Este es un rol que realizan aquellos peloteros que juegan varias posiciones.

Según un informe emitido por Major League Baseball en su página web, "Caballero acumuló +12 Carreras Defensivas Salvadas (DRS) mientras se desempeñaba en distintas posiciones del terreno con los Yankees. Jugó en todas las posiciones defensivas, excepto como lanzador, receptor y primera base. Su Valor de Carreras a la Defensiva (FRV) de 0 es, de hecho, el más bajo de su carrera, después de alcanzar su mejor cifra de +8 como novato con los Marineros en el 2023. Sin embargo, Caballero es finalista al Guante de Oro por primera vez".

Esta será la quinta ocasión consecutiva en la que se otorgará un Guante de Oro para el rol de utility.

Los finalistas fueron revelados este miércoles y los ganadores se darán a conocer el domingo 1 de noviembre.

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La lista completa de los finalistas es la siguiente:

Liga Americana

Lanzador

  • Tanner Bibee, Guardianes
  • Jacob deGrom, Rangers
  • José Soriano, Angelinos/Azulejos

Receptor

  • Dillon Dingler, Tigres
  • Brandon Valenzuela, Azulejos
  • Austin Wells, Yankees

Primera base

  • Vladimir Guerrero Jr., Azulejos
  • Vinnie Pasquantino, Reales
  • Christian Walker, Astros

Segunda base

  • Michael Massey, Reales
  • Chase Meidroth, White Sox
  • Cole Young, Marineros

Tercera base

  • Caleb Durbin, Medias Rojas
  • Brooks Lee, Mellizos
  • Nick Loftin, Reales

Campocorto

  • Andrés Giménez, Azulejos
  • Taylor Walls, Rays
  • Bobby Witt Jr., Reales

Jardín izquierdo

  • Cody Bellinger, Yankees
  • Wyatt Langford, Rangers
  • Chandler Simpson, Rays

Jardín central

  • Evan Carter, Rangers
  • Steven Kwan, Guardianes
  • Ceddanne Rafaela, Medias Rojas

Jardín derecho

  • Wilyer Abreu, Medias Rojas
  • Nathan Lukes, Azulejos
  • Cam Smith, Astros

Utility

  • José Caballero, Yankees
  • Ezequiel Duran, Rangers
  • Zach McKinstry, Tigres

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Liga Nacional

Lanzador

  • Michael McGreevy, Cardenales
  • Nolan McLean, Mets
  • Chris Sale, Bravos

Receptor

  • Freddy Fermin, Padres
  • Gabriel Moreno, D-backs
  • Luis Torrens, Mets

Primera base

  • Ty France, Padres
  • Matt Olson, Bravos
  • TJ Rumfield, Rockies

Segunda base

  • Brandon Lowe, Piratas
  • Brice Turang, Cerveceros
  • JJ Wetherholt, Cardenales

Tercera base

  • Alex Bregman, Cachorros
  • Max Muncy, Dodgers
  • Javier Sanoja, Marlins

Campocorto

  • Geraldo Perdomo, D-backs
  • Dansby Swanson, Cachorros
  • Masyn Winn, Cardenales

Jardín izquierdo

  • Jackson Chourio, Cerveceros
  • Ian Happ, Cachorros
  • Daylen Lile, Nacionales

Jardín central

  • Pete Crow-Armstrong, Cachorros
  • Michael Harris II, Bravos
  • Andy Pages, Dodgers

Jardín derecho

  • Carson Benge, Mets
  • Corbin Carroll, D-backs
  • Seiya Suzuki, Cachorros

Utility

  • Mauricio Dubón, Bravos
  • Jared Triolo, Piratas
  • Ildemaro Vargas, D-backs

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Escogencia de los ganadores

Las Grandes Ligas precisó en su página web el método que utiliza para escoger a los peloteros que ganan el guante de oro. Estos son los pasos:

  • Cada liga cuenta con tres finalistas por posición, incluida la de jugador utility, que fue premiada por primera vez en el 2022.
  • Para determinar a los ganadores en las nueve posiciones tradicionales, los 30 dirigentes de MLB y hasta seis coaches de cada equipo votan entre un grupo de jugadores de sus respectivas ligas, sin poder elegir a integrantes de sus propios clubes. Estos votos representan el 75% del total de la selección, mientras que el Índice Defensivo de SABR (Sociedad para la Investigación del Béisbol Estadounidense) constituye el 25% restante.
  • Para la posición de utility, la marca deportiva Rawlings (patrocinador del premio)colaboró con SABR en la creación de una fórmula defensiva especializada, independiente del proceso de selección tradicional.

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