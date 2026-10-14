Temblor en Panamá| LPF: Veraguas United entrega donación a comunidad afectada por el sismo

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Panamá/Miembros del equipo Veraguas United se apersonaron a la comunidad de Malena, distrito de Mariato, para brindar apoyo a las familias afectadas por el sismo que sacudió Panamá el pasado viernes 9 de octubre.

Algunos jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo llegaron a esa comunidad del sur de Veraguas donde entregaron enseres y demás artículos, necesarios para esas familias que perdieron sus casas y posesiones en el terremoto.

"Este gesto tiene un significado muy especial para nosotros, ya que Playa Malena fue el lugar que nos abrió sus puertas durante nuestra pretemporada, brindándonos sus instalaciones y todas las facilidades para prepararnos de cara a nuestros retos deportivos. Hoy, con mucha gratitud, regresamos para acompañarlos y devolver un poco de todo ese apoyo que nos brindaron" resaltó el equipo veragüense en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. "Hoy más que nunca, queremos recordarles que no están solos. En los momentos difíciles es cuando más unidos debemos estar".

El conjunto interiorano que compite en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) destacó que el jugador Berny Araya y el directivo Felice Gallucci fueron parte importante de esta iniciativa.

Veraguas United hizo las donaciones con el respaldo de sus patrocinadores y las recolectó en el centro de acopio establecido en el hospital Luis 'Chicho' Fábrega de la ciudad de Santiago.