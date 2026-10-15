Joselyne Edwards aparece en el videojuego de EA SPORTS UFC

Panamá/La peleadora panameña Joselyne Edwards, conocida como “La Pantera”, fue anunciada como una de las integrantes de EA SPORTS UFC 6, una noticia que compartió en sus redes sociales y que también destacó UFC en Español.

“Panamá está en un videojuego 🇵🇦🇵🇦🇵🇦”, publicó UFC en Español al anunciar la incorporación de Edwards, quien ocupa el puesto número uno del ranking del peso gallo femenino de la UFC.

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¿Cuál es el récord de Joselyne Edwards en la UFC?

La panameña atraviesa una etapa destacada de su carrera profesional en las artes marciales mixtas. De acuerdo con el perfil oficial de UFC, Joselyne Edwards tiene un récord de 18 victorias y 6 derrotas como profesional, con ocho triunfos por nocaut y cuatro por sumisión.

Entre sus resultados recientes figuran victorias ante Norma Dumont, Nora Cornolle, Priscila Cachoeira y Chelsea Chandler, consolidando su presencia entre las principales contendientes de la división.

La inclusión de “La Pantera” en EA SPORTS UFC 6 representa una nueva oportunidad para que los aficionados disfruten de la presencia de una peleadora panameña en el mundo de los videojuegos deportivos.

Edwards continúa representando a Panamá en el máximo escenario de las artes marciales mixtas, mientras su nombre gana reconocimiento entre los seguidores de la UFC.