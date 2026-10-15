LPF | Jorge Dely Valdés considera que se debió esperar más tiempo para reanudar el torneo tras el terremoto

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Panamá/El técnico del San Francisco FC, Jorge Dely Valdés, relató a TVMAX Deportes cómo vivió el sismo del pasado 9 de octubre y expresó su preocupación por el regreso de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), mientras todavía se sienten réplicas en distintas zonas del país.

El terremoto que sacudió a Panamá el pasado viernes 9 de octubre también tuvo repercusiones en el fútbol nacional. Jorge Dely Valdés, entrenador del San Francisco FC, conversó con el equipo de TVMAX Deportes sobre los momentos de incertidumbre que vivió junto a sus jugadores y la reanudación del Torneo Apertura 2026, prevista para este fin de semana.

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El estratega chorrerano explicó que el equipo se encontraba concentrado en el hotel Radisson, en Amador, preparándose para enfrentar al CD Universitario, cuando ocurrió el movimiento sísmico.

“Estábamos concentrados nosotros para el partido que teníamos ese día contra Universitario. Estábamos en Radisson de Amador y justo ahí habíamos terminado de almorzar cuando sucedió el terremoto. ¡Vaya susto!”, relató Dely Valdés.

El entrenador reconoció que, aunque durante su etapa en Japón experimentó movimientos de tierra, nunca había vivido una situación similar en Panamá.

“Fue algo fuerte, algo muy fuerte”, expresó al recordar la experiencia.

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Jorge Dely Valdés pide prudencia antes de reanudar la LPF

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la decisión de retomar la actividad de la Liga Panameña de Fútbol este fin de semana, luego de la suspensión de los partidos programados tras el terremoto.

Dely Valdés consideró que el regreso a la competición pudo esperar un poco más, tomando en cuenta las réplicas y las afectaciones que sufrieron distintas comunidades, especialmente en las provincias de Veraguas y Herrera.

“Yo, la verdad, pienso que no se debería haber jugado este fin de semana, porque esto no tiene ni una semana”, manifestó el técnico.

El entrenador también hizo referencia a los movimientos sísmicos que se continuaron sintiendo después del evento principal y señaló que, aunque los equipos deben mantener su preparación, la situación requiere prudencia.

“Yo creo que por lo menos esperar un par de semanas más, y a partir de allí ver qué fechas se puede reiniciar esto”, planteó.

Como alternativa para recuperar los encuentros pendientes, sugirió que los partidos suspendidos puedan reprogramarse entre semana, sin alterar necesariamente el calendario previsto para los fines de semana.

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El impacto del terremoto en los equipos y sus jugadores

El técnico del San Francisco FC también se refirió a las dificultades que enfrentan algunos clubes de la LPF para combinar sus compromisos deportivos con las labores de apoyo a las comunidades afectadas.

Mencionó los casos de Veraguas United y Guerreras, equipos que, por su cercanía con las zonas más golpeadas, han tenido que afrontar una realidad especialmente complicada.

Dely Valdés reconoció la importancia de las iniciativas solidarias, pero también señaló que los futbolistas deben cumplir con sus entrenamientos y prepararse para sus compromisos deportivos.

“Es importante, porque es una labor humanitaria, pero también hay que tomar en cuenta que ellos tienen que entrenar, porque también tienen compromisos el fin de semana”, explicó.

En el plano personal, el entrenador contó que ha mantenido comunicación con personas de Azuero para conocer su situación. Durante esas conversaciones, encontró testimonios de quienes no sufrieron pérdidas materiales, pero también de personas que perdieron prácticamente todo.

“Uno ha estado en comunicación con esa gente”, comentó, al referirse a la preocupación por quienes resultaron afectados.

San Francisco FC retomó los entrenamientos

En cuanto a la planificación del equipo, Dely Valdés explicó que la suspensión de la jornada obligó a modificar los planes iniciales. Después de conocer la decisión de suspender los encuentros, el conjunto retomó sus entrenamientos y reorganizó su preparación para la siguiente fecha.

El entrenador indicó que la semana de trabajo transcurrió prácticamente con normalidad, aunque reconoció que la incertidumbre continúa debido a los movimientos sísmicos que se han sentido en diferentes puntos del país.

La jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la LPF marcará el regreso de la competición, con el San Francisco FC programado para enfrentar al CD Universitario este viernes 16 de octubre, a las 8:30 p.m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El conjunto franciscano afrontará este compromiso en un contexto distinto al habitual, en medio de una situación que ha trascendido lo deportivo y que mantiene la atención puesta en la seguridad y el bienestar de los panameños.