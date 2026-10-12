LPF | Conoce el calendario de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026

La LPF vuelve a los duelos de conferencia con una Jornada 12 cargada de partidos clave.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció el calendario de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026, con seis partidos programados entre el viernes 16 y el lunes 19 de octubre, en una fecha que promete movimientos importantes en las tablas de posiciones de las conferencias Este y Oeste.

El anuncio llega después de los difíciles momentos que vivió el país tras el terremoto que sacudió a Panamá, en un contexto en el que la competición se prepara para retomar su calendario con encuentros clave en la lucha por los primeros puestos.

Uno de los principales atractivos será el enfrentamiento entre Plaza Amador y Deportivo Árabe Unido, primero y segundo de la Conferencia Este, respectivamente. También sobresalen los duelos entre San Francisco FC y CD Universitario, así como el choque entre CAI y Veraguas United.

Viernes 16 de octubre

San Francisco FC vs. CD Universitario

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez | 8:30 p. m.

La jornada comenzará con el enfrentamiento entre San Francisco FC (20 puntos) y CD Universitario (11 puntos). Los monjes buscarán recuperarse después de caer 1-0 ante UMECIT FC, mientras que Universitario intentará volver a sumar tras perder 2-1 frente a Plaza Amador.

San Francisco lidera la Conferencia Oeste y necesita ganar para conservar su posición, mientras que Universitario ocupa el cuarto lugar y buscará acercarse a los equipos que lo anteceden en la clasificación.

Sábado 17 de octubre

CAI vs. Veraguas United

6:15 p. m.

El sábado abrirá con el compromiso entre Club Atlético Independiente (11 puntos) y Veraguas United (18 puntos).

Los vikingos vienen de empatar 1-1 frente a Árabe Unido, mientras que Veraguas llega tras imponerse 2-1 a Tauro FC.

El conjunto veragüense ocupa la segunda posición de la Conferencia Oeste, por lo que buscará mantenerse cerca del liderato. CAI, tercero con 11 unidades, intentará aprovechar su condición de local para recortar distancias.

Plaza Amador vs. Deportivo Árabe Unido

COS Sports Plaza | 8:30 p. m.

El partido más atractivo del sábado enfrentará a los dos primeros de la Conferencia Este. Plaza Amador, líder con 24 puntos, recibirá al Deportivo Árabe Unido, que suma 22 unidades.

Los leones llegan motivados después de vencer 2-1 a CD Universitario, mientras que el conjunto colonense viene de empatar 1-1 ante CAI.

Con apenas dos puntos de diferencia, el resultado podría cambiar el panorama en la parte alta de la clasificación. Una victoria de Árabe Unido le permitiría superar a Plaza Amador, mientras que un triunfo placino ampliaría la ventaja en el liderato.

Domingo 18 de octubre

Unión Coclé vs. Herrera FC

Estadio Virgilio Tejeira | 4:00 p. m.

La actividad dominical comenzará con un duelo importante en la parte baja de la Conferencia Oeste. Unión Coclé (5 puntos) se enfrentará a Herrera FC (8 puntos).

Los coclesanos vienen de perder 3-1 ante Sporting San Miguelito, mientras que Herrera llega después de conseguir una victoria por 1-0 frente a Alianza FC.

Ambos equipos necesitan sumar para mejorar su posición en la tabla. Herrera buscará ampliar la diferencia, mientras que Unión Coclé intentará aprovechar el compromiso para acercarse a su rival.

UMECIT FC vs. Alianza FC

COS Sports Plaza | 6:15 p. m.

La jornada del domingo continuará con el choque entre UMECIT FC (16 puntos) y Alianza FC (14 puntos).

UMECIT llega tras vencer 1-0 a San Francisco FC, resultado que le permitió consolidarse en la tercera posición de la Conferencia Este. Alianza, por su parte, perdió 1-0 frente a Herrera FC y comparte la cuarta posición con Tauro FC, aunque cuenta con mejor diferencia de goles.

El conjunto universitario intentará sumar tres puntos para acercarse a los líderes, mientras que Alianza buscará recuperarse y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

¿Dónde ver el partido?

El encuentro entre UMECIT FC y Alianza FC podrá verse por las pantallas de TVMAX, a través de TVN Pass y en el canal de YouTube de TVMAX Panamá.

Lunes 19 de octubre

Sporting San Miguelito vs. Tauro FC

COS Sports Plaza | 8:00 p. m.

La Jornada 12 finalizará con el enfrentamiento entre Sporting San Miguelito (13 puntos) y Tauro FC (14 puntos).

Los académicos llegan después de derrotar 3-1 a Unión Coclé, mientras que los taurinos intentarán recuperarse de la derrota por 2-1 ante Veraguas United.

Sporting ocupa la sexta posición de la Conferencia Este, mientras que Tauro es cuarto con 14 unidades. Una victoria permitiría al equipo de San Miguelito superar a su rival en la clasificación y ganar terreno en la lucha por los primeros puestos.

Así están las conferencias antes de la Jornada 12

Conferencia Este

Plaza Amador lidera la clasificación con 24 puntos, seguido por Deportivo Árabe Unido, que suma 22 unidades. UMECIT FC ocupa la tercera posición con 16 puntos, mientras que Tauro FC y Alianza FC tienen 14 cada uno. Sporting San Miguelito cierra la clasificación de esta conferencia con 13 unidades.

El enfrentamiento directo entre Plaza Amador y Árabe Unido será determinante para la disputa por el liderato.

Conferencia Oeste

En la Conferencia Oeste, San Francisco FC se mantiene en la cima con 20 puntos, seguido por Veraguas United, que acumula 18. CAI y CD Universitario suman 11 unidades cada uno, mientras que Herrera FC tiene 8 y Unión Coclé ocupa la última posición con 5 puntos.

Los partidos entre San Francisco y Universitario, así como el de CAI frente a Veraguas United, podrían generar cambios importantes en la clasificación.

Con seis encuentros distribuidos entre viernes y lunes, la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la LPF tendrá duelos directos en ambas conferencias y pondrá en juego puntos importantes en la lucha por el liderato y la escalada en la tabla de posiciones.