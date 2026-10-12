Panamá anuncia selección para Premundial de Béisbol U18 2026
Los jugadores seleccionados continuarán sus entrenamientos en la Academia Mariano Rivera hasta el momento de viajar hacia República Dominicana, sede del certamen.
Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) hizo pública esta tarde la lista oficial de los 20 jugadores que integran la Selección Nacional U18 de Panamá que nos representará en el Campeonato Panamericano (Premundial) de la categoría, el cual se disputará entre el 22 y 29 de octubre en República Dominicana.
El certamen internacional reunirá a 12 naciones de América que batallarán por uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC, programada para celebrarse en China en el año 2027.
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Panamá, que estará bajo el mando del experimentado mánager Rodrigo Merón, quedó ubicada en el Grupo C junto a las representaciones de Colombia, Canadá y Puerto Rico.
El debut de la tropa panameña será este jueves 22 de octubre frente a Puerto Rico a las 3:00 p.m. hora de República Dominicana (2:00 p.m. hora de Panamá) en el complejo de béisbol de la IPL (International Prospect League) en territorio quisqueyano.
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Nómina oficial de Panamá U18
Lanzadores
- Abel Rodríguez
- Joel Richards
- Deyner Serna
- Yeremy De León
- Christian González
- César Berríos
- Dustin Pitti
- David Rodríguez
Receptores
- Yadier Fuentes
- Néstor Ramos
Cuadro interior
- Winston Alonso
- Caleb Rivera
- Renso Tenas
- Daniel Méndez
Jardineros
- Carlos Sánchez
- Danel Long
- Edward Delgado
- Jonathan Ramos
Utility
- Xavier Waldron
- Lucas López
Cuerpo técnico y delegación
- Mánager: Rodrigo Merón
- Coaches: Maruis Loupadirere, Sebastián Arroyo, Yoni Lasso, Isaías Velásquez
- Trainer: Willy Serrano
- Coordinador U18: Rogelio Castillo
El equipo panameño culmina su etapa de preparación en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera y emprenderá viaje en los próximos días con el objetivo firme de sellar el boleto mundialista y dejar en alto el nombre de Panamá.
Información de Fedebeis