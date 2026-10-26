Premundial de Béisbol U18| Panamá y Nicaragua posponen su duelo de Súper Ronda

La organización del torneo decidió manntener el calendario de partidos tal y como está.

Panamá/Los equipos de Panamá y Nicaragua no pudieron culminar el partido que tenían programado este lunes en la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18 que se lleva a cabo en Santo Domingo, República Dominicana.

Al principio, el juego entre panameños y nicaragüenses estaba programado para las 9:00 a.m. de este lunes 26 de octubre, pero llovía en Santo Domingo por lo que el juego se reprogramó para las 3:00 p.m.

Llegada la tarde el juego inició, pero al llegar a la segunda entrada la lluvia se presentó y el encuentro se detuvo con el marcador sin anotaciones, por lo que se colocó la lona para cubrir el terreno de juego.

Aunque después escampó y se había retirado la lona para continuar el cotejo, la lluvia volvió a caer y el diamante fue cubierto nuevamente. Tras un tiempo de evaluación se decidió posponerlo.

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El calendario se mantiene

A pesar de lo ocurrido, la organización del torneo decidió mantener los juegos programados para el martes 27 de octubre. Por tal motivo, el elenco panameño jugará en esa fecha ante Estados Unidos.

El encuentro entre panameños y estadounidenses se realizará el martes a las 7:30 a.m. (hora panameña). El manager Rodrigo Merón anunció a Yeremy De León como el lanzador abridor para ese partido.

El juego pendiente entre Panamá y Nicaragua será reprogramado en una fecha y hora que está por determinar.

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