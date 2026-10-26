Muay Thai | Panamá celebra nueve medallas en el Mundial de Artes Marciales en Italia

La delegación panameña conquistó cinco medallas de oro y cuatro de plata en el Mundial de Artes Marciales celebrado en Carrara, Toscana.

Panamá/El deporte panameño tiene nuevos motivos para celebrar. Una delegación de atletas nacionales dejó en alto el nombre de Panamá en el Mundial de Artes Marciales, celebrado en Carrara, Toscana, Italia, donde consiguió un destacado balance de nueve medallas: cinco de oro y cuatro de plata.

Los representantes panameños demostraron su preparación, disciplina y determinación en una competencia internacional que les permitió subir al podio y reafirmar el talento nacional en las artes marciales, especialmente en la modalidad de Muay Thai.

Tras esta destacada participación, los deportistas regresarán a Panamá para compartir con el país los resultados de su experiencia mundialista. La llegada de los atletas representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo realizado y celebrar sus logros junto a familiares, amigos y seguidores del deporte.

Cinco campeones mundiales para Panamá

Entre los resultados más sobresalientes de la delegación figuran las cinco medallas de oro obtenidas en Muay Thai, que permitieron a los representantes panameños coronarse campeones mundiales en sus respectivas categorías de peso.

Los medallistas de oro son:

Jean Paul Fernández Cornejo , campeón mundial amateur de Muay Thai en los 71 kilogramos.

, campeón mundial amateur de Muay Thai en los 71 kilogramos. Andreas Pomari , campeón mundial amateur de Muay Thai en los 62 kilogramos.

, campeón mundial amateur de Muay Thai en los 62 kilogramos. Beatriz Paz , campeona mundial amateur de Muay Thai en los 65 kilogramos.

, campeona mundial amateur de Muay Thai en los 65 kilogramos. Erick Ortega , campeón mundial amateur de Muay Thai en los 67 kilogramos.

, campeón mundial amateur de Muay Thai en los 67 kilogramos. Kyuss Palmer, campeón mundial amateur de Muay Thai en los 67 kilogramos.

Estos cinco atletas encabezaron la cosecha dorada de Panamá en el certamen, con actuaciones que les permitieron alcanzar el primer lugar en sus respectivas divisiones.

Cuatro medallas de plata completan la cosecha

La delegación también sumó cuatro medallas de plata, resultado del esfuerzo de otros representantes panameños que consiguieron subir al podio mundialista.

En la modalidad de Muay Thai, los medallistas de plata fueron Alejandro Retamozo, Ney Silvestre y Juan Carlos Rosas.

Por su parte, Sergio Servian obtuvo una medalla de plata en la modalidad de Semi Contact, contribuyendo al balance general de nueve preseas alcanzadas por Panamá en Italia.

La combinación de cinco medallas de oro y cuatro de plata refleja una actuación destacada de los deportistas nacionales, quienes ahora tendrán la oportunidad de compartir esta experiencia con el público panameño.

Invitan al recibimiento de los campeones en Tocumen

Como parte de la celebración de estos resultados, se ha extendido una invitación a los medios de comunicación, aficionados y público en general para recibir a los atletas a su llegada al país.

El recibimiento está programado para el miércoles 28 de octubre de 2026, a las 8:05 p. m., en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con la llegada de los deportistas a través de Turkish Airlines.

Los atletas estarán acompañados por su entrenador, Gianni Carriello, quien ha formado parte de este proceso deportivo.

La actividad también busca ofrecer un espacio para realizar entrevistas y conocer de primera mano las experiencias de los protagonistas, sus vivencias durante la competencia y el camino recorrido para representar a Panamá en el escenario internacional.

La invitación está abierta a quienes deseen acompañar a los deportistas en este momento especial y expresarles su reconocimiento por los resultados obtenidos.

Nueve medallas, cinco campeones mundiales y una delegación que llevó la bandera panameña hasta Italia. El regreso de estos atletas será una oportunidad para celebrar su esfuerzo y destacar el crecimiento de las artes marciales en Panamá.