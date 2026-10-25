LPF resultado| San Francisco remonta y vence al Herrera FC en su territorio

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Panamá/San Francisco FC se impuso por 3-1 a Herrera FC en el estadio Gustavo Posam, en compromiso correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto visitante remontó el marcador gracias a una destacada actuación ofensiva de Ronaldo Dinolis, autor de un doblete, y un tanto de Víctor Medina.

Herrera FC tomó la ventaja al minuto 37 por intermedio de Javier Betegón, quien abrió el marcador y dio esperanzas al equipo local. Sin embargo, San Francisco FC reaccionó antes del descanso y encontró el empate al minuto 43, con el primero de los dos goles de Dinolis.

En la segunda mitad, Víctor Medina puso en ventaja al equipo franciscano al minuto 64. Posteriormente, Dinolis volvió a aparecer al 75’ para firmar su doblete y sentenciar el 3-1 definitivo.

Triunfo académico

La cartelera dominical se completó con la victoria del Sporting San Miguelito sobre el Alianza FC en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Adrián Bethancourt lideró el ataque del conjunto académico con dos goles a los minutos 22 y 75. En tanto que el otro tanto fue marcado por Jesús Castillo (17').

Yeison Ortega concreto el gol del Alianza al minuto 44.

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