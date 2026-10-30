MLB noticias| Peloteros panameños buscarán garantizar sus contratos para la temporada 2027

Ya sea por agencia libre o arbitraje salarial, hay beisbolistas de Panamá que buscan acuerdos que les permitan jugar en la siguiente campaña.

Panamá/Con el final de una temporada en el béisbol de las Grandes Ligas, llega el momento para que algunos jugadores y equipos negocien nuevos contratos. En esta ocasión hay varios peloteros panameños que se someterán a este proceso mediante los mecanismos de la agencia libre y el arbitraje salarial.

Agente libre

La agencia libre es un método utilizado por jugadores que cumplieron los contratos que tenían con sus equipos y se ponen a disposición de negociar con cualquier otra organización.

El pelotero capitalino Edmundo Sosa se convirtió oficialmente en agente libre luego que los Phillies de Filadelfia terminó su campaña en la serie de comodines que disputó ante los Bravos de Atlanta.

Aunque ha expresado su deseo de continuar con los Phillies, Sosa también aspira a conseguir un contrato multianual. En el 2026 jugó bajo un acuerdo de 4.4 millones de dólares con el equipo de Filadelfia para el que jugó como 'utility' al ocupar varias posiciones a la defensiva.

Otro jugador que eligió la agencia libre fue el lanzador Justin Lawrence, quien estuvo este año con los Piratas de Pittsburgh y los Nacionales de Washington.

Lawrence se convirtió en agente libre el 7 de octubre después de que los Nacionales lo enviaran a ligas menores.

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Arbitraje salarial

El arbitraje salarial es una figura en la que los peloteros negocian un aumento salarial con los equipos a los que pertenecen. Esta figura se utiliza con jugadores que tienen entre tres y cinco años de servicio con un equipo.

Las partes deben tratar de llegar a un acuerdo. Si no lo consiguen acudirán a una audiencia, ante tres árbitros neutrales, para definir el salario que el jugador recibirá en la siguiente campaña.

Actualmente hay tres panameños que son elegibles para ir al arbitraje. Estos son:

José 'Chema' Caballero : El pelotero santeño llegó a los Yankees de Nueva York en la segunda mitad de la temporada 2025 . Desde entonces se ha desempeñado como 'utility' y su salario para la campaña 2026 fue de 2 millones de dólares .

: El pelotero santeño llegó a los en la segunda mitad de la . Desde entonces se ha desempeñado como 'utility' y su salario para la campaña fue de . Iván Herrera : Desde su ascenso a la Gran Carpa en el 2022 con los Cardenales de San Luis , Iván Herrera ha logrado mantenerse ya sea como receptor o bateador designado. Para el 2027 tratará de negociar un mejor contrato que le mantenga en esa organización.

: Desde su ascenso a la en el con los , ha logrado mantenerse ya sea como receptor o bateador designado. Para el tratará de negociar un mejor contrato que le mantenga en esa organización. Miguel Amaya: En el año 2023, el jugador santeño ha permanecido con los Cachorros de Chicago principalmente como receptor. Ocasionalmente ha sido bateador designado y apunta a ir al arbitraje salarial para conseguir un nuevo acuerdo con la organización que le dio la oportunidad de jugar en las Grandes Ligas.

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Contraste

Tres jugadores panameños se proyectan de forma distinta para la temporada 2027.

Leonardo Bernal, quien debutó el 1 de septiembre de este año, sigue bajo contrato con los Cardenales de San Luis. Su desempeño en el último mes de la temporada regular le proyecta para establecerse como el receptor titular de ese conjunto con 22 años de edad.

Por su parte, Christian Bethancourt y Leonardo Jiménez podrían estar buscando algún acuerdo que les garantice una invitación a los campos de entrenamientos primaverales.

En el 2026, Bethancourt fue liberado por la organización de los Cachorros y estuvo en ligas menores con los Yankees y los Piratas de Pittsburgh. En cuanto a Jiménez, él arrancó la campaña bajo el paraguas de los Azulejos de Toronto y luego fue traspasado a los Marlins de Miami que lo liberaron el 5 de septiembre.

En momentos en que se prevé que las Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros negocien un nuevo convenio colectivo, el conseguir nuevos contratos le permitiría a estos y otros jugadores mantener sus carreras en el denominado 'mejor béisbol del mundo'.