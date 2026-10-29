MLB curiosidades| Trío venezolano de Cerveceros culmina año de ensueño con la Serie Mundial 2026

Estados Unidos/Cuando empezó la Serie Mundial del 2026 entre los Cerveceros y los Rays, el trío venezolano de Milwaukee que fue parte de la selección campeona de su país en el Clásico Mundial de Béisbol de este año se expresó de manera diferente entre cada uno.

Pero ahora, con la victoria por 4-1 de los Cerveceros en el Juego 5 del Clásico de Otoño y el triunfo de Milwaukee 4-1 en la serie al mejor de siete – lo cual le dio a la franquicia su primera corona en sus 58 años de existencia – la felicidad no se pudo ocultar. William Contreras, Jackson Chourio y Antonio Senzatela se han unido ahora a Alex Bregman y Luke Gregerson (EE.UU. y los Astros en el 2017) como los únicos "doble-campeones" entre el Clásico y la Serie Mundial en el mismo año.

"Es un sueño hecho realidad", dijo Senzatela al tocar el tema en medio de las celebraciones de los Cerveceros en el terreno del Tropicana Field. "Quedar campeón de la Serie Mundial (y) quedar campeón del Clásico el mismo año es algo histórico. La verdad, no me lo esperaba cuando empezó el año, pero Dios siempre tiene buenos planes y gracias a Dios pudimos completar la hazaña".

Contreras trataba de no adelantarse, afirmando que “cuando ganemos éste, ahí comenzamos a hablar de lo que está pasando”, y que le gustaba “llevar las cosas día a día”. Pero sí, confesó que sería “un sueño” si llegara a suceder.

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Chourio ofreció palabras más genéricas, diciendo que sería "especial" tener la condición de "doble-campeón" en el 2026. "Cada premio importa", dijo. "Creo que por eso jugamos todos. Hay que dar siempre lo mejor y esperar lo mejor también".

El único que reconoció que iba a ser algo grande – y que se había tocado el tema dentro del clubhouse de los Cerveceros – fue Senzatela. "Desde que empezaron los playoffs, la idea es como que, 'Vamos a quedar campeón, porque ya ganamos el Clásico. Hay que (ganar) dos campeonatos'", reveló Senzatela. "Sería muy bonito y de verdad, un orgullo para nosotros, para nuestras familias, para todos. Sería algo muy bonito".

Ahora que ese "sueño" se ha hecho realidad, Contreras, Chourio y Senzetela pueden decir que pertenecen a un grupo bien exclusivo de jugadores que han sido campeones del Clásico y de la Serie Mundial en el mismo año.

Información de David Venn (MLB.com)