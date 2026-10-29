Brasil| Carlo Ancelotti llama a Vinícius y Raphinha para liderar a un grupo de jóvenes en amistosos de noviembre

La Canarinha se probará el próximo mes ante Japón y Singapur.

Brasil/Brasil enfrentará a Japón y Singapur en los amistosos del próximo mes con Raphinha y Vinícius Júnior como principales nombres, según la joven convocatoria divulgada el jueves por el seleccionador Carlo Ancelotti.

El entrenador italiano mantiene su confianza en Vini pese al difícil momento que atraviesa en el Real Madrid de cara a los amistosos que la selección disputará en Singapur, el 14 de noviembre ante Japón y el 17 frente al combinado local.

Muy criticado por la afición del club merengue, el extremo brasileño cumple además una sanción de cuatro partidos en la liga española por tirar del pelo a un rival y protestar airadamente al árbitro.

Además de Vinícius, Ancelotti sigue apostando por otros dos jóvenes jugadores con muy pocos minutos en sus clubes, como el también extremo Estêvão (Chelsea) y el delantero Endrick (Real Madrid).

"Los objetivos de la selección son distintos de los objetivos que un club tiene", declaró Ancelotti para justificar su convocatoria.

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- Sin jugadores de Flamengo y Palmeiras -

En la lista no figura ningún jugador del Flamengo ni del Palmeiras, los dos primeros clasificados en el campeonato brasileño.

Cuando se disputen los dos amistosos, quedarán apenas cuatro jornadas para finalizar la liga brasileña, incluyendo un duelo directo entre los dos aspirantes al título.

Para evitar una lesión o situación que pueda interferir en la pelea por el título, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) determinó no incluir ningún jugador de esos clubes.

En la lista figuran cinco jugadores que actúan en el campeonato local, reflejo de la renovación impulsada por Ancelotti tras la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 y ante la retirada internacional de Neymar.

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- Una lista "equilibrada y joven" -

También hay cinco debutantes en una convocatoria de la selección principal.

Se trata del defensa del Cruzeiro, Jonathan Jesus, de los mediocampistas André Luiz (Corinthians) y Marlon Gomes (Shaktar Donetsk) y de los delanteros Allan (Manchester City) y Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).

Ancelotti hizo hincapié en la renovación de la Canarinha dando la oportunidad a varios jóvenes, pensando en el próximo ciclo mundialista.

"Más que centrarnos en la calidad del rival, tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer, en lo que queremos: el proyecto de renovación del equipo, de apostar por una nueva generación. Este es el momento ideal para hacerlo", dijo.

"Hay jóvenes que pueden formar parte del futuro de la selección. Esta convocatoria está equilibrada, es muy joven: contamos con nueve jugadores en edad olímpica y quince menores de 23 años. Por lo tanto, es una selección muy orientada al futuro", agregó.

En la pasada fecha FIFA, Brasil empató 1-1 contra Australia, posteriormente ganó 4-2 a los australianos y terminó con una goleada a favor por 4-0 contra India.

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- Lista de 26 convocados: