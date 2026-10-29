Mundial femenino Sub17 Marruecos 2026 | Resultados de los partidos de octavos de final

Jornada histórica en Marruecos: Estados Unidos firma el triunfo y avanza a Cuartos de Final.

Panamá/Rabat fue la sede de una jornada decisiva de octavos de final en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026, celebrada el 29 de octubre de 2026.

En el encuentro más esperado del día, la selección de Estados Unidos superó a España en un intenso compromiso. A continuación, se presenta el compendio informativo con los detalles y marcadores de la jornada.

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Golpes Clave de Estados Unidos para Superar a España (1-2)

En el Campo 4 del Complejo de Fútbol Mohammed VI de Rabat, Estados Unidos consiguió una importante victoria por 1-2 ante España, asegurando su clasificación a la siguiente ronda del certamen.

El conjunto estadounidense encarriló el triunfo en el tramo final del primer tiempo. Deus Stanislaus rompió el cero al minuto 43' para poner en ventaja a las norteamericanas. Cuando transcurrían los minutos de descuento (45'+3'), Maddie DiMaria estiró la diferencia para colocar el 0-2 momentáneo antes del descanso.

En el complemento, la representación de España descontó al minuto 71' a través de Vera Molina. Pese a los intentos de la escuadra española por igualar la pizarra, el marcador no se volvió a mover, consumando el 1-2 definitivo y el boleto estadounidense.

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Resumen de los Demás Encuentros de Octavos de Final

Japón Reacciona a Tiempo y Remonta Ante Kenia (3-1)

En el Campo 3 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, la selección de Japón derrotó 3-1 a Kenia. El equipo keniata tomó la delantera al minuto 29' con tanto de Brenda Achieng. Sin embargo, la escuadra japonesa respondió con solidez: Mei Hanashiro logró la igualdad al 36', Nanami Kurita concretó la remontada al 59', y Asuka Tanaka selló el 3-1 al minuto 75'.

Nigeria Vence a México en un Final In Extremis (2-1)

En el Campo 2 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, Nigeria se impuso 2-1 a México. El conjunto africano tomó ventaja gracias a las anotaciones de Oluebube Umejiaku al minuto 40' y de Mary Dunstan al 71'. La representación de México buscó la épica y descontó en el tiempo añadido (90'+10') mediante Emily Delgado, pero el tiempo no le alcanzó para forzar la prórroga.

RP China Define en Penaltis Frente a Francia (0-0, 4-3 pen.)

En el Campo 1 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, la RP China y Francia no se sacaron ventajas e igualaron 0-0 en los noventa minutos reglamentarios. El pase a cuartos de final se resolvió desde la definición por penaltis, donde la RP China se mostró más certera e impuso su efectividad por 4-3 en la tanda de penaltis.

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