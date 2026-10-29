Mbappé, el Real Madrid y LaLiga enfrentan un largo camino hacia la redención en China

El revuelo y las repercusiones del caso de Mbappé no son un hecho aislado.

Hong Kong, China/Aunque Kylian Mbappé, el Real Madrid y LaLiga española se disculparon por los comentarios del delantero francés sobre Mao Zedong, el daño a su reputación en China no se reparará fácil ni rápidamente, según expertos.

El capitán de la selección de Francia y uno de los mejores futbolistas del planeta se encuentra en el centro de un escándalo después de que esta semana se difundiera un video en el que parece burlarse del histórico líder del gigante asiático.

Mbappé dice en la grabación que el meme más gracioso que ha visto en internet es en el que aparece su rostro superpuesto en el cuerpo de “un tipo cualquiera”, que creía que era “un dictador chino”.

Mao sigue siendo venerado oficialmente como el héroe de la revolución comunista y fundador de la República Popular de China.

Los historiadores lo culpan de millones de muertes, pero burlarse de él públicamente es un tabú, por lo que los comentarios de Mbappé desataron una tormenta.

Las principales marcas chinas cortaron sus vínculos con el jugador de 27 años, y los partidos del campeonato español dejarán de transmitirse por la cadena oficial de televisión CCTV.

Los medios estatales chinos y los usuarios de las redes sociales se unieron para criticar duramente a Mbappé, aunque se evita informar concretamente qué dijo.

China es la segunda economía del mundo y ofrece enormes oportunidades comerciales, por lo que en cuestión de dos días el delantero, su club -el Real Madrid- y LaLiga presentaron excusas.

Un portavoz de la cancillería china dijo que Pekín tomó “en serio” las disculpas de Mbappé.

“Grave daño” -

¿Será este el final del asunto?

“Desde un punto de vista sereno, objetivo y libre de emociones, este es claramente un incidente muy perjudicial”, consideró a la AFP Yan Qiang, un veterano comentarista deportivo, pues “causa un grave daño a la imagen de LaLiga y del Real Madrid en China”.

“En la era del internet, las cosas se vuelven virales rápidamente en redes sociales y las emociones se intensifican. Una disculpa no significa necesariamente el fin de la historia. Es mejor una disculpa que ninguna, pero definitivamente no es el final”, aclaró.

El revuelo y las repercusiones del caso de Mbappé no son un hecho aislado.

Varias ligas deportivas extranjeras o jugadores se han visto en problemas por comentarios sobre temas políticamente sensibles para China.

El país asiático cortó de lleno sus relaciones con la NBA en 2019 después de que el entonces gerente general de los Houston Rockets, Daryl Morey, tuiteó su apoyo a manifestantes de la ciudad semiautónoma Hong Kong.

La liga estadounidense de baloncesto, que junto con el fútbol es el deporte más popular en China, fue eliminada de la programación de la CCTV durante más de un año.

Debby Chan, profesora de la Universidad Nacional de Australia, calificó el caso de la NBA —y ahora el de Mbappé— como un ejemplo del nacionalismo de consumo de China, donde la opinión en línea y la prensa estatal convergen en “una espiral de indignación”.

Riesgo para el fútbol español -

El fútbol español también tiene mucho que perder.

Una fuente de LaLiga le dijo a la AFP que solo China y Estados Unidos financiaron entre ambos “la mayor parte” de los derechos audiovisuales internacionales, estimados en 748 millones de euros (834 millones de dólares) durante la temporada 2024-2025.

Según el diario deportivo Marca, cercano al Real Madrid, el club blanco vende entre el 10% y el 15% de sus camisetas y productos derivados en China.

El cuadro merengue también cuenta con empresas de ese país entre sus principales patrocinadores.

Entre ellas destacan la marca de electrodomésticos Hisense, la empresa de apuestas deportivas Kaiyun Sports y el fabricante de neumáticos Linglong Tire.

Adam Zhang, fundador de Key-Solution Sports Consulting, con sede en Pekín, señaló que mostrar un arrepentimiento rápido y sincero era el primer paso.

“Esto influirá en la decisión de si se mantiene la prohibición de transmisión y, de ser así, por cuánto tiempo”, dijo a la AFP.

El comentarista deportivo Yan puso en duda que la reputación de Mbappé, cuyo rostro adornaba bebidas y campañas publicitarias en China, pueda recuperarse por completo.

“A juzgar por los patrocinios comerciales y las grandes campañas publicitarias en las que apareció durante el Mundial, tiene una enorme influencia” en el gigante asiático, señaló.

“Si esa influencia no se puede mantener, no se podrá hablar de intereses comerciales, y LaLiga y el Real Madrid se verán sin duda muy afectados”, añadió.

Zanjó que, sin embargo, es “realmente difícil predecir” qué sucederá: “A corto plazo, ciertamente no soy optimista (...). Si quieren reparar su imagen y la relación, sus acciones y su comportamiento futuros serán claves”.